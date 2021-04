Mislintat verpflichtet den nächsten Rohdiamanten für den VfB: Alou Kuol unterschreibt bis 2025

Der VfB Stuttgart hat sich den nächsten Rohdiamanten geschnappt: Alou Kuol wechselt ablösefrei vom australischen Club Central Coast Mariners ins Schwabenland und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 19-jährige Mittelstürmer bestritt in der laufenden Spielzeit der australischen A-League bislang 16 Spiele und erzielte dabei sieben Tore (zwei Torvorlagen).

Beim VfB ist er zunächst für die U-21-Mannschaft eingeplant. „Alou Kuol hat als einer der Top-Rookies der australischen A-League auf sich aufmerksam gemacht und uns in persönlichen Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Ehrgeiz beeindruckt“ , freut sich Sportdirektor Sven Mislintat. Über die Reserve will man das Talent an die Herausforderungen des europäischen Profifußballs heranführen.

Kuol möchte in Stuttgart den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere gehen: „Ich bin sehr glücklich und freue mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, Spieler des VfB Stuttgart zu werden. Der VfB ist ein großartiger Verein, bei dem ich meinen nächsten Schritt machen möchte. Ich werde alles geben und hart arbeiten, um das Vertrauen der Verantwortlichen mit meiner Leistung zurückzuzahlen und mich als Spieler weiterzuentwickeln.“