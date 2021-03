Mit Sasa Kalajdzic und Gonzalo Castro in der Startelf: So will der VfB Stuttgart beim 1. FC Köln gewinnen

Für den VfB Stuttgart steht ein wichtiges Gastspiel an: Am Samstag (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker) tritt der Aufsteiger beim 1. FC Köln an. Die Schwaben wollen mit einem Sieg bei den Geißböcken den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Drei Punkte wären für Trainer Pellegrino Matarazzo, der am Freitagmittag (19.02.) seinen Vertrag bei den Stuttgartern vorzeitig bis 2024 verlängerte, der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Der Italo-Amerikaner schickt im RheinEnergie-Stadion folgende Elf ins Rennen: Im Vergleich zum 1:1 gegen Hertha BSC Berlin rücken Gonzalo Castro und Marc Oliver Kempf in die Startelf.

So startet der VfB: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Sosa, Endo, Mangala, Castro, Wamangituka - Förster - Kalajdzic

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Didavi, Stenzel, Klement, Thommy, Karazor, Coulibaly, Cissé, Klimowicz

So startet der 1. FC Köln: