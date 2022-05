Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet am 11. September statt

Der VfB Stuttgart hat seine nächste Mitgliederversammlung terminiert. Diese findet am Sonntag, den 11. September 2022 statt. Durchgeführt wird die Versammlung in der Porsche-Arena in Stuttgart.

Die Tagesordnungspunkte sowie den Beginn der MV im Herbst will der Verein noch mitteilen, nähere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Zunächst geht es für den VfB Stuttgart aber um das sportliche Überleben in der Fußball-Bundesliga. Am Samstag (14.05.) steht am 34. und letzten Spieltag das Heimspiel gegen den 1. FC Köln an. Gewinnen die Schwaben und verliert Hertha BSC Berlin in Dortmund, hätte der VfB den direkten Klassenerhalt sicher. Andernfalls droht der dritte Abstieg in den letzten sechs Jahren.

Das sportliche Abschneiden in dieser Saison hat natürlich Auswirkungen auf die Stimmungslage bei der kommenden Mitgliederversammlung. Präsident Claus Vogt und seine Präsidiumskollegen hoffen dementsprechend auf einen Bundesliga-Verbleib der Matarazzo-Elf.