Neue Podcast-Folge: 4:1, 6:0, 0:5 - was kann der VfB aktuell eigentlich leisten?

4:1 gegen Bochum, 6:0 gegen Bielefeld, 0:5 gegen Dortmund - so lautet die bisherige Bilanz des VfB Stuttgart unter Interimstrainer Michael Wimmer. Eine sportliche Achterbahnfahrt gegen drei komplett unterschiedliche Gegner. In den verbleibenden Spielen bis zur WM-Pause muss das Team jetzt liefern. Dabei ist weiter offen, wer der neue Chefcoach wird. Und die große Frage ist: Was kann die Mannschaft aktuell eigentlich leisten? Darüber diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Dortmund: Kompletter Systemabsturz im Signal-Iduna-Park (ab 01:01)

Bis zur WM-Pause mit Wimmer: Chance für den Interimstrainer, Risiko für den VfB (ab 08:58)

Ausblick Augsburg: Warum das Schwaben-Duell zum Gradmesser für Stuttgart wird (ab 27:55)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player. Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: vfb@zvw.de

