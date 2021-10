Neue Podcast-Folge: Corona-Fälle und Verletzungen - Stresstest für jungen VfB

Acht Profis auf Länderspielreise, fünf Corona-Fälle und eine weitere Verletzung: Für den VfB Stuttgart kommt es aktuell knüppelhart. Und am Samstag (16.10.) wartet das schwierige Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Ein echter Stresstest für die junge Mannschaft und das Trainerteam um Pellegrino Matarazzo.

Gute Nachrichten gab es in den letzten Tagen aber auch: Gegen Union Berlin dürfen erstmals seit anderthalb Jahren wieder 60.000 Zuschauer in die Arena und die organisierte Fanszene wird ebenfalls wieder am Start sein. Höchste Zeit also für eine neue Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen mit unseren Reportern Danny Galm und Simeon Kramer.

Die Themen im Überblick:

Ultras kehren zurück: Das Comeback der Cannstatter Kurve (ab 01:25)

Das Comeback der Cannstatter Kurve (ab 01:25) Stresstest für den VfB: Für die junge Mannschaft kommt es knüppelhart (ab 07:40)

Für die junge Mannschaft kommt es knüppelhart (ab 07:40) Ausblick Gladbach : Was den VfB im Borussia-Park erwartet (ab 21:05)

: Was den VfB im Borussia-Park erwartet (ab 21:05) Suche nach Hitzlsperger-Nachfolger: Christian Keller wird frei - warum die Personalie passen könnte (ab 27:25)

Hier geht´s zur aktuellen Folge: