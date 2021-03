Neue Podcast-Folge: Das Baden-Württemberg-Duell am Wahlsonntag im Fokus

Wenn am Sonntag um 18 Uhr in ganz Baden-Württemberg die Wahllokale schließen, geht es in der Mercedes-Benz-Arena erst richtig los. Dann empfängt der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim zum baden-württembergischen Landesduell. Über das Duell der Schwaben mit den Kraichgauern, den aktuellen Stand in der Daten-Affäre und die Nationalspieler in den Reihen der Stuttgarter sprechen unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).

Die Themen im Überblick:

Themenblock I : Rückblick auf das Frankfurt-Spiel

: Rückblick auf das Frankfurt-Spiel Themenblock II : Warum die Daten-Affäre noch nicht abgeschlossen ist

: Warum die Daten-Affäre noch nicht abgeschlossen ist Themenblock II : Hat der VfB bald wieder einen deutschen Nationalspieler in seinen Reihen?

: Hat der VfB bald wieder einen deutschen Nationalspieler in seinen Reihen? Themenblock IV: Ausblick auf das Hoffenheim-Spiel

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Immer her damit! Gerne auch direkt an die Redakteure Frank Nipkau (frank.nipkau@zvw.de), Danny Galm (danny.galm@zvw.de) oder Simeon Kramer (simeon.kramer@zvw.de).