Neue Podcast-Folge: Knackt der VfB beim Wiedersehen mit Ex-Coach Weinzierl die 40-Punkte-Marke?

Mit vier Niederlagen im Gepäck empfängt der VfB Stuttgart am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im ZVW-Liveticker) den FC Augsburg. Gegen den abstiegsbedrohten FCA wollen die Schwaben wieder zurück in die Erfolgsspur und endlich die 40-Punkte-Marke knacken. Klappt das ausgerechnet beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Markus Weinzierl? Darüber diskutieren unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Mini-Rückblick auf das 0:2 in Leipzig : In Unterzahl gab’s die vierte Pleite in Folge (ab 00:55)

: In Unterzahl gab’s die vierte Pleite in Folge (ab 00:55) Ausblick auf das Heimspiel gegen Augsburg : Knackt der VfB beim Wiedersehen mit Ex-Coach Weinzierl die 40-Punkte-Marke? (ab 03:05)

: Knackt der VfB beim Wiedersehen mit Ex-Coach Weinzierl die 40-Punkte-Marke? (ab 03:05) Neuer Investor in Sicht? Warum die Such nach einem zweiten Geldgeber so kompliziert ist (ab 15:27)

Warum die Such nach einem zweiten Geldgeber so kompliziert ist (ab 15:27) Was tut sich auf dem Transfermarkt? Kobel-Gerüchte, Kempf zögert, Mavropanos will bleiben (ab 19:20)

Kobel-Gerüchte, Kempf zögert, Mavropanos will bleiben (ab 19:20) Ausblick auf die Kandidatenkür: Wer darf Amtsinhaber Claus Vogt herausfordern? (ab 26:20)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: