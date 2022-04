Neue Podcast-Folge: Warum der VfB im Abstiegskampf einen Vorteil hat

Der VfB Stuttgart kann am Samstag (16.04.) im Spiel beim FSV Mainz 05 wieder auf das Duo Sasa Kalajdzic und Borna Sosa setzen. Doch nun tut sich bei den abstiegsbedrohten Schwaben ein Loch im defensiven Mittelfeld auf: Kapitän Wataru Endo und Sechser Atakan Karazor fallen aus. Wie wird der Trainer reagieren? Was erwartet den VfB und warum haben die Stuttgarter im Abstiegskampf einen Vorteil? Darüber diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

0:2 gegen Dortmund: Warum wieder mehr drin war (ab 01:44)

Vertrauen im Club, Kritik von außen: Torhüter Florian Müller im Fokus (ab 08:40)

Staus, Starkregen und lange Schlangen: Warum das Heimspiel kein Vergnügen war (ab 16:15)

Endo und Karazor fallen aus: Wer spielt im Zentrum? (ab 20:40)

Sosa zum FC Barcelona? Einschätzungen zu Transfergerüchten (ab 29:17)

Ausblick/Gegnercheck Mainz 05 (ab 36:30)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.