Neue Podcast-Folge: Wie der VfB Stuttgart den Saison-Endspurt angehen sollte

Nach zweiwöchiger Länderspielpause beginnt für den VfB Stuttgart am Ostersonntag der Saison-Endspurt, die Schwaben empfangen Werder Bremen im heimischen Stadion (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker). Nach den bitteren Verletzungen der Leistungsträger Silas Wamangituka und Nicolas Gonzalez rückt die zweite Reihe in den verbleibenden Bundesliga-Spielen in den Fokus. Wie sollen die Stuttgarter den Rest der Saison angehen? Und wie liefen die Länderspiele der VfB-Profis? Darüber sprechen unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Themenblock I: Die Klatsche - wie die 0:4-Niederlage in München einzuordnen ist

Themenblock II: Die Länderspielpause - wie haben sich die VfB-Profis geschlagen?

Themenblock III: Verletzungspech - wie soll der VfB den Saison-Endspurt angehen?

Themenblock IV: Spiel am Ostersonntag - was den VfB mit Werder Bremen erwartet

