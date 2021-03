Neue Podcast-Folge: Wo steht die junge Mannschaft in ihrer Entwicklung?

Die Rauchschwaden nach den Gefechten auf der Führungsetage des VfB Stuttgart sind fürs Erste verzogen. Somit rücken die junge Mannschaft und ihr Cheftrainer Pellegrino Matarazzo wieder in den Fokus. Über die Entwicklung der „Jungen Wilden 2.0“, die kommenden Aufgaben in der Bundesliga und die Evolution im Stuttgarter Spiel sprechen unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW).

