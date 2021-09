Neue Podcast-Folge zum VfB Stuttgart: Heißer Herbst oder super Spätsommer?

Mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt startet der VfB Stuttgart nach der Länderspielpause wieder in den Bundesliga-Spielbetrieb. Wird das Spiel in Hessen zum Auftakt in einen heißen Herbst? Oder beginnt für die Schwaben ein super Spätsommer? Unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm diskutieren in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Fazit zum Saisonstart: Wo steht der VfB Stuttgart nach drei Spielen? (ab 2:23)

Wo steht der VfB Stuttgart nach drei Spielen? (ab 2:23) Kader-Check: Verletzungen und Transfermarkt - ist der VfB gut aufgestellt? (ab 8:47)

Verletzungen und Transfermarkt - ist der VfB gut aufgestellt? (ab 8:47) Länderspielpause: Profis auf Reisen - sind die vielen Nationalspieler ein Nachteil? (ab 19:32)

Profis auf Reisen - sind die vielen Nationalspieler ein Nachteil? (ab 19:32) Auswärtsspiel in Frankfurt: Richtungsweisendes Spiel - heißer Herbst oder super Spätsommer? (ab 24:39)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: