Neue Podcast-Folge zur Krise beim VfB Stuttgart: Hilflos Richtung 2. Liga?

Der VfB Stuttgart taumelt scheinbar hilflos dem nächsten Absturz in die Zweitklassigkeit entgegen. Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war das sechste sieglose Spiel in Serie. Sport­di­rektor Sven Mis­lintat hält dennoch demons­trativ an Trainer Pel­le­grino Mata­razzo fest – auch bei einem Abstieg. Unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer analysieren und diskutieren die Krise beim Traditionsverein aus Bad Cannstatt in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick

Rückblick Frankfurt (ab 01:00)

Bekenntnis zu Matarazzo (ab 06:25)

Diskussionen um Mislintats Weg (ab 20:45)

Ausblick/Gegnercheck Leverkusen (ab 30:22)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.