Neue Spekulationen um Sosa: VfB-Trainer Wimmer kümmert es nicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wechsel zu einer anderen Agentur und die damit verbundenen Gerüchte um einen möglichen Abgang von Borna Sosa beschäftigen Interimstrainer Michael Wimmer vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht. «Ich kann nur über die Person Borna Sosa sprechen. Er zeigt in jedem Spiel, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Natürlich wäre es hart, ihn zu verlieren. Aber ich beschäftige mich nicht mit Spekulationen», sagte Wimmer einen Tag vor dem Duell mit Hertha BSC am Dienstag (20.30 Uhr/Sky). Schon in den vergangenen Spielzeiten wurde Sosa, dessen Vertrag im Juni 2025 endet, immer wieder mit anderen Clubs in Verbindung gebracht.

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger hat sich der Agentur «ICM Stellar» angeschlossen, wie die Beraterfirma via Instagram mitteilte. Sosa «gehört ab sofort zu unserer Familie und vertraut in seiner Zukunftsplanung auf unsere Expertise», heißt es in dem Post. Dort arbeitet Michael Reschke, der als damaliger Sportvorstand Sosa zum VfB holte und kürzlich erst in der Stuttgarter Arena auf der Tribüne saß.

Als kroatischer Nationalspieler hat Sosa die Gelegenheit, sich bei der am 20. November beginnenden Weltmeisterschaft in Katar zu präsentieren. In der Vorrunde spielt er mit Kroatien in der Gruppe F gegen Belgien, Kanada und Marokko.