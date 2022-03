Orel Mangala deutet Wechsel an: Verlässt der Mittelfeldmann den VfB im Sommer?

Es ist mal wieder passiert: Ein Profi des VfB Stuttgart gibt während der Länderspielreise ein Interview mit einer in der Heimat angesiedelten Tageszeitung - und deutet an, den Club verlassen zu wollen. Nun hat sich auch Orel Mangala in die elitäre Runde eingereiht, der bereits Nicolas Gonzalez oder Borna Sosa angehören.

Mangala: "Es stimmt, dass mich die größten Clubs Europas auf dem Radar haben"

Der zentrale Mittelfeldspieler kann sich einem Medienbericht zufolge vorstellen, den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zu verlassen. "Im Sommer kann es tatsächlich Zeit für eine Luftveränderung sein und es stimmt, dass mich die größten Clubs Europas auf ihrem Radar haben, aber ich kann keine Namen nennen", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview der belgischen Zeitung "Het Nieuwsblad". Er könne lediglich sagen, dass er nach einem schönen sportlichen Projekt Ausschau halte, um sich weiterzuentwickeln.

Mangala, der vor seinem Debüt in der belgischen Nationalmannschaft steht, kam 2017 zum VfB. Sollte er den Verein vorzeitig verlassen, müsste sein neuer Arbeitgeber wohl eine hohe Ablöse zahlen. Der 24-Jährige sagte: "Ich bin 20 Millionen wert, vielleicht 25, aber niemand zahlt 30 Millionen für mich. Sicherlich nicht in Covid-Zeiten."

Wie ernst es dem jungen Belgier mit einer "Luftveränderung" ist oder wie viel Kalkül in seinem Interview steckt, ist unklar. Fakt ist: Der zentrale Mittelfeldspieler hat jüngst seinen Stammplatz an den quirligen Chris Führich verloren. Gegen Gladbach, Union und Augsburg blieb ihm zunächst nur ein Platz auf der Bank.

Es ist richtig, dass Orel Mangala ein begehrter zentraler Mittelfeldspieler ist, seine Fähigkeiten sprechen für sich. Doch seit der Profi beim VfB Stuttgart ist, steht auch ein Abstieg in der Saison 2018/19 zu Buche. Neben dem verlorenen Stammplatz und zuletzt durchwachsenen Leistungen ist der belgische Nationalspieler auch schon 24 Jahre alt. Im schnelllebigen Fußball-Business gilt Mangala damit bereits als gestandener Profi - und nicht mehr als verheißungsvolles Talent.

Dass ihn "die größten Clubs Europas" auf der Liste haben, erscheint angesichts dessen fraglich. Gut möglich, dass Mangala mit diesen Aussagen nur Druck auf die sportliche Führung der Schwaben ausüben will. Auf der anderen Seite ist Mangala aber der dienstälteste Profi im Trikot mit dem roten Brustring. Der damals 19-Jährige wurde von Ex-Sportvorstand Jan Schindelmeiser an den Neckar geholt - und vielleicht braucht Mangala einfach einen Tapetenwechsel.