Personallage beim VfB: Borna Sosa fit für Werder Bremen - was ist mit Silas?

Für den VfB Stuttgart steht am Sonntagnachmittag (05.02.) das Heimspiel gegen Werder Bremen an. Die Schwaben wollen den Schwung aus dem DFB-Pokal-Sieg mitnehmen und drei Punkte in der Bundesliga einfahren. Wie steht es um die Personallage vor der Werder-Partie?

Borna Sosa wird wohl im VfB-Kader stehen

Die guten Nachrichten vorneweg: "Borna ist eine Option für das Spiel", sagte Bruno Labbadia auf der Spieltags-Pressekonferenz. Es sei sehr wahrscheinlich, dass er im Spieltags-Kader steht. Der Trainer wolle aber schauen, wie der Kroate nach dem Abschlusstraining am Samstag (04.02.) reagiert.

Auch Dan-Axel Zagadou könnte gegen Bremen ins Stuttgarter Aufgebot zurückkehren. "Daxo hat keinen Tag verloren und immer am Maximum gearbeitet. Das ist der Lohn dafür. Er ist auf alle Fälle eine Option für das Spiel."

Zwei Ausfälle: Tiago Tomas und Silas

Auf zwei Profis muss Labbadia hingegen verzichten: "Tiago Tomas und Silas fallen aus. Bei Silas hatten wir gehofft, dass es früher geht."

Der kongolesische Angreifer hatte in dieser Woche noch Probleme und konnte nicht voll mittrainieren. "Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder im Mannschafts-Training dabei ist", so der VfB-Trainer.

So könnte der VfB spielen:

Müller - Anton, Ito, Mavropanos, Vagnoman - Karazor, Endo, Haraguchi - Führich, Guirassy, Dias