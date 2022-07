Podcast: Five Players to watch - wer im VfB-Trainingslager für sich werben konnte

Acht intensive Trainingslager-Tage in Weiler-Simmerberg liegen hinter dem VfB Stuttgart. Inzwischen wird wieder in Bad Cannstatt trainiert und am Samstag (23.07.) steht mit dem Test gegen den FC Valencia die Generalrobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt auf dem Programm. Welche Profis konnten im Allgäu für sich werben? Welche Erkenntnisse lassen sich aus der bisherigen Vorbereitung ableiten und wie ist der Stand der Kaderplanung? Das alles diskutiert ZVW-Redakteur Danny Galm mit Bild-Reporter Felix Arnold in einer neuen Folge in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Trainingslager: So lief das Camp im Allgäu (ab 01:41)

Five Players to watch: Welche Spieler für sich werben konnte (ab 12:35)

Stand der Kaderplanung und Transfer-Update (ab 21:37)

Ausblick Generalprobe gegen Valencia (ab 31:06)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Artikel zur aktuellen Folge: