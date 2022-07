Podcast-Folge: Ist der VfB Stuttgart bereit für das Pokalduell gegen Dresden?

Nach knapp fünf Wochen Vorbereitung wird es am Wochenende wieder ernst für den VfB Stuttgart: Am Freitagabend (29.07./18 Uhr) geht es im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. Ist die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo bereit für die Aufgabe beim Drittligisten? Darüber diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick: Generalprobe gegen Valencia (ab 02:20)

Atakan Karazor zurück in Stuttgart (ab 06:25)

Transfer-Update (ab 10:40)

Ausblick: Pokal-Spiel gegen Dynamo Dresden (ab 24:08)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Artikel zur aktuellen Folge: