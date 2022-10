Polizisten nach VfB-Spiel angegriffen: Vier verletzte Beamte, eine Festnahme

Nach dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum am Samstag (15.10.) haben mehrere Personen Polizisten angegriffen. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Vier Beamte wurden dabei laut einer Mitteilung der Polizei verletzt. Ein Mann, der einem Polizisten mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben soll, wurde noch vor Ort festgenommen.

VfB-"Fanmarsch" überrennt vorausfahrendes Polizei-Fahrzeug

Wie die Polizei berichtet, hatte sich nach Spielende vor dem Stadion ein "Fanmarsch" gebildet. Mehrere hundert VfB-Fans hatten sich gegen 18.10 Uhr in Bewegung gesetzt. Nach kurzer Zeit überrannte die Gruppe das vorausfahrende Polizeifahrzeug, wie die Polizei vermutet, um sich ihrer Begleitung zu entziehen.

Vermummte greifen Polizisten nach dem Heimspiel mit Tritten und Schlägen an

An der Einmündung des Veielbrunnenwegs zur Mercedesstraße standen Polizeikräfte bereit. Sie sollten den Durchmarsch zurück zur Mercedesstraße verhindern. Die Gruppe wurde dort aufgefordert, sich in Richtung des Bahnhof zu begeben. Nach Angaben der Polizei vermummten sich daraufhin mehrere Personen und griffen die Einsatzkräfte unvermittelt mit Schlägen und Tritten an.

Polizei setzt Pfefferspray und Pferde ein

Die Beamten setzten "den Räum-und Abdrängstock sowie Pfefferspray ein. Auch Polizeipferde mussten hinzugezogen werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Danach flüchteten die Angreifer in verschiedene Richtungen. Ein Mann soll einen Polizisten mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Er wurde noch vor Ort festgenommen.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Vorfall vier Polizeibeamte verletzt. Einer davon wurde ins Krankenhaus gebracht, wo eine Platzwunde genäht werden musste. Ob es auch auf der Gegenseite Verletzte gab, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Die Angreifer sollen auch ein Polizeifahrzeug beschädigt haben. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ermittlungen laufen: Videos werden ausgewertet

Die Polizei ermittelt "auf Hochtouren" wegen Verdachts des Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. "Es ist zu erwarten, dass Tatverdächtige identifiziert und zur Verantwortung gezogen werden können", so die Polizei. Beamte hatten den Vorfall filmen können. Die Videos werden nun ausgewertet.

Es waren über hundert Beamte, Polizeipferde und eine Drohne im Einsatz. Bereits im Vorfeld des Spiels hatte der Fanmarsch des VfB nach Angaben der Polizei die reguläre Laufroute nicht eingehalten. Während des Spiels sei es jedoch zu keinen nennenswerten Vorkommnissen gekommen.