Positionspapier veröffentlicht: Wofür der VfB Stuttgart stehen will

Der VfB Stuttgart hat am Donnerstag (30.06.) ein Papier veröffentlicht, das die Positionierung sowie das Leitbild des Klubs noch einmal verdeutlichen und schärfen soll.

CEO-Wehrle: „Positionierung im Alltag leben und umsetzen“

„Am Ende haben wir eine prägnante Zusammenfassung erarbeitet, hinter der sich der gesamte VfB versammeln kann“, sagt Präsident Claus Vogt. Vorstandschef Alexander Wehrle ergänzt: „Jetzt kommt es darauf an, dass wir unsere Positionierung im Alltag leben und umsetzen.“

Das Dokument wurde von Gremien und Mitarbeitern im Austausch mit Fans erarbeitet und von Präsidium, Vorstand, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat unterzeichnet. Gegliedert ist es in fünf Bereiche:

Der VfB als Vorreiter und Lobbyist für den Fußball und andere Sportarten in der Region

„Profi- und Breitensport bauen aufeinander auf und gehören zusammen. Unsere Zukunft sind Millionen Mädchen und Jungen aus allen sozialen Schichten und unterschiedlichster Herkunft, die sich für Fußball und Sport begeistern. Bewegung, Teamgeist und Sport als Erlebnis sind grundsätzliche Bedürfnisse und Werte, auch wenn es um Integration und Inklusion geht. Der VfB verpflichtet sich, als Vorreiter und Lobbyist für den gesamten Fußball und andere Sportarten in der Region einzustehen.“

Die Kraft der eigenen Jugend

„Wir bekennen uns zum Konzept der Jungen Wilden und zu einer Philosophie, die Mut belohnt. Vom Nachwuchsleistungszentrum bis zu den Profis wollen wir Teams zusammenstellen und Persönlichkeiten entwickeln, die das Potenzial haben, den VfB Stuttgart erfolgreich zu machen und zu begeistern. Dabei setzen wir auch auf die Kraft der eigenen Jugend.“

Klares Bekenntnis zur 50+1-Regel

„Leistung und Wettbewerb sind Teil unserer DNA. Wir verpflichten uns dazu, durch transparente Strukturen, verantwortungsvolles Wirtschaften und professionelle Arbeit mit kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Ebenen unseren Beitrag zu einer guten Zukunft des VfB und des Profifußballs insgesamt zu leisten. Dabei treten wir für Solidarität im Sinne eines fairen Wettbewerbs in der Bundesliga ein. Wir stehen zur 50+1-Regel und setzen uns für deren Erhalt ein. Für den VfB liegt die Entscheidungshoheit in dieser Frage ausschließlich bei der Mitgliederversammlung. Die Satzung des VfB Stuttgart 1893 e.V. sichert die Rechte der Mitglieder und die Bedürfnisse der AG im wirtschaftlichen Wettbewerb gleichermaßen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem e.V. und der AG ist dafür unabdingbar – denn für uns gibt es nur einen VfB. Ein sportlich und wirtschaftlich fairer Wettbewerb ist eine zentrale Herausforderung, um die Attraktivität des Fußballs in Deutschland und Europa zu sichern. Wir befürworten und unterstützen Eingriffe und Veränderungen, die dies sicherstellen.“

Gegen Kollektivstrafen und für fangerechte Anstoßzeiten

„Wir sind stolz auf unsere bunte, vielfältige Fankultur. Unser Ziel ist ein volles Stadion, in dem alle willkommen sind. Der VfB lehnt Kollektivstrafen ab und setzt sich für einen respektvollen Umgang miteinander ein. Entscheidungen auf dem Platz sollten in letzter Instanz beim Schiedsrichter liegen. Wir begrüßen fangerechte Anstoßzeiten, die allen Fans die An- und Abreise zu den Spielen ihrer Clubs ermöglichen.“

Der VfB als Botschafter der Stadt und der Region

Der VfB Stuttgart ist Botschafter der Stadt und der Region. Wir übernehmen Verantwortung, auf und neben dem Platz, für unsere Gemeinschaft und unsere Umwelt. Deshalb wirtschaften wir nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – und lassen uns unabhängig zertifizieren. Unter dem Dach von VfBfairplay unterstützen wir Menschen, die unsere Hilfe benötigen, und fördern Projekte, die unsere Gemeinschaft stärken. Im Brustring vereint.“

Was hinter dem Positionspapier steckt

Als Claus Vogt 2019 Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB wurde, war eines seiner Versprechen eine klare Positionierung des VfB Stuttgart. Zusammen mit den Gremien, den Präsidiumskollegen Rainer Adrion und Christian Riethmüller sowie dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle wurde dies nun umgesetzt.

„Gerade nachdem die Debatte um Spiele vor leeren Rängen, 50+1 und Nachhaltigkeit des Fußball-Business im Jahr 2020 weiter Fahrt aufnahm, war es wichtig, dass sich der VfB Stuttgart positioniert und seine Haltung in einem gemeinsamen Dokument festhält“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Arbeitsgruppe um Vereinsbeirat André Bühler, zu der auch Claus Vogt und noch der damalige Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger gehörten, diskutierte ergebnisoffen alle Themen, die seinerzeit im Vordergrund standen. Vom Verhältnis des Clubs zu den Fans, über Rahmenbedingungen und Spielregeln des Wettbewerbs bis zur Rolle der Schiedsrichter.

Rund um die Mitgliederversammlung 2021 wurde das Projekt zunächst unterbrochen, um den Neuwahlen der Gremien nicht vorzugreifen – und im Anschluss gemeinsam mit dem gesamten Präsidium fortgesetzt.

Nach der Vorstellung des ersten Entwurfs im Fanausschuss wurde das Positionspapier auf Grundlage des Feedbacks von Fans, Gremien und VfB-Mitarbeitern angepasst. Nach der Amtsübernahme von Alexander Wehrle als Vorstandsvorsitzender wurde es im Frühjahr 2022 fertiggestellt und final abgestimmt.

