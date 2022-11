PR-Reise in die USA: Der Fahrplan für die Marketing-Tour des VfB Stuttgart steht

Am Samstag (12.11.) ist der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen ein letztes Mal für dieses Jahr in der Bundesliga gefordert. Anschließend geht die Liga in eine über zweimonatige WM-Pause. Die Stuttgarter nutzen diese Zeit für eine PR-Reise in die USA. Inzwischen steht auch der Fahrplan für die Marketing-Tour vom 14. bis zum 21. November fest.

Tägliche Trainings und Camps der Fußballschule

Während der Woche absolviert der VfB neben täglichen Trainingseinheiten zahlreiche Termine in Austin und Texas. Am Sonntag, 20. November, besucht das Team beispielsweise im Zuge der Kooperation der DFL mit der NFL das American-Football-Spiel der Houston Texans gegen die Washington Commanders. Am Dienstag (15.11.) und Donnerstag (17.11.) finden in Austin Camps der VfB-Fußballschule mit Kindern und Jugendlichen sowie Trainern aus der Region statt.

"Auch der Austausch mit den Fans soll im Vordergrund stehen", heißt es in einer Mitteilung. Am Donnerstag (17.11.) findet ab 17.30 Uhr ein Fantreffen auf Einladung der German-American Heritage Society statt. Ein öffentliches Training der Mannschaft findet am selben Tag um 13 Uhr im St. David’s Performance Center des Austin FC statt.

Den Abschluss der Marketing-Reise bildet ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln am 19. November. Gespielt wird in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas um 15 Uhr (Ortszeit) im Q2-Stadium Austin. Tickets sind online verfügbar.

VfB-Legenden Cacau und Ricardo Osorio sind vor Ort

Auch am Spieltag selbst ist ab 11.30 Uhr ein weiteres Fantreffen geplant, diesmal im Stadion, das zudem per Livestream nach Deutschland übertragen wird (ab 19 Uhr deutsche Zeit). Anmeldungen per E-Mail (christian.schmidt@vfb-stuttgart.de) helfen jeweils bei der Planung, sind laut Verein aber nicht zwingend. Während des Fantreffens wird es ein E-Sport-Duell von Fans aus Deutschland und den USA mit VfB-Spielern und -Legenden geben.

Zur Reisegruppe des VfB gehören neben dem Team unter anderem auch Maskottchen Fritzle und die VfB-Legenden Cacau und Ricardo Osorio. VfB-Fanbetreuer Christian Schmidt steht während der Tour mitreisenden Fans jederzeit für Fragen und Unterstützung zur Verfügung.