Reizthema Liga-Investor: DFL lockt mit Milliarden - das ist die Position des VfB

Die Bundesliga ist immer auf der Suche nach weiteren Einnahmequellen. Das neueste Modell ist der Teilverkauf von TV-Rechten an Finanzinvestoren. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lockt mit hohen Summen. Für Kritiker ist das jedoch nur Geld auf Pump. Um was geht es genau und wie positioniert sich der VfB Stuttgart zu dem Reizthema?

Ist alles so einfach und lukrativ, wie es sich anhört?

Die Zahlen hören sich wirklich zu verlockend an. 2,5 Milliarden Euro für die Fußball-Bundesliga? Oder sogar 3 Milliarden für die 36 Clubs? Die DFL treibt derzeit den angestrebten Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren voran und lockt mit hohen Summen. Aber ist das so einfach und so lukrativ, wie es sich anhört?

Bei der Mitgliederversammlung an diesem Freitag (03.03.) in Neu-Isenburg steht das Thema noch gar nicht auf der Tagesordnung. Aber heftig diskutiert wird am Rande ganz sicher. Denn das große Geld lockt viele Vereine - und andere Clubs haben mehr als nur Bedenken und den geplanten Milliarden-Deal bereits öffentlich kritisiert.

Die Spitze der DFL will sich zu dem brisanten Thema derzeit nicht äußern. Aber der Prozess läuft schon länger, begann bereits unter der Ex-Geschäftsführerin Donata Hopfen. Präsidium und Aufsichtsrat haben sich in einer gemeinsamen Sitzung vor knapp vier Wochen für die nächsten Schritte ausgesprochen. In einer eher vagen Pressemitteilung ohne konkrete Details war von einer „strategischen Partnerschaft mit einem Finanzinvestor“ die Rede.

Noch im März soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine erste Ausschreibung geben, einen Monat später die Zahl der interessierten Finanzinvestoren auf zwei bis drei reduziert werden. Obwohl Vertreter der 36 Clubs an diesem Freitag zusammenkommen, sind noch zwei weitere außerordentliche Mitgliederversammlungen innerhalb von vier Monaten notwendig - und dann bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit.

DFL-Interimsführung auf Werbetour

Die Klubs müssen überzeugt werden. In mehreren Gesprächsrunden, bei denen pro Club drei Vertreter dabei sein dürfen, wirbt die Interims-Geschäftsführung mit Axel Hellmann und Oliver Leki derzeit für die „zeitlich begrenzte Minderheitsbeteiligung“ eines Private-Equity-Unternehmens. Vereinfacht ausgedrückt lautet der Plan: Ein Finanzinvestor zahlt Milliarden und erhält über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren 15 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der TV-Rechte.

Das Problem ist, dass ein Investor sein Geld zurück haben will und dazu natürlich eine ordentliche Rendite. Das Geschäft lohnt sich also nur, wenn die Medien-Einnahmen sehr deutlich steigen. Nur ging die Tendenz zuletzt in die andere Richtung: Nach Jahrzehnten mit enormen Wachstumsraten sind die Erlöse aus der Inlandsvermarktung bei der letzten Ausschreibung gesunken. Und bei der Auslandsvermarktung gab es ebenfalls Einbußen. Eine Frage lautet daher: Kann das Know-how eines Investors, der nur eine kleine Beteiligung hält, zu einer Wende auf dem Rechtemarkt führen?

Befürworter schweigen, Kritiker melden sich bereits zu Wort

Während sich die Befürworter bisher öffentlich nicht äußern, sind einige Kritiker des Milliarden-Segens auf Pump schon deutlich geworden. „Das Geld, das die Liga jetzt bekommt, wird ihr mittel- bis langfristig fehlen“, sagte der Kölner Vizepräsident Eckhard Sauren der Süddeutschen Zeitung. Er kritisierte, dass „zentrale künftige Einnahmen vorgezogen werden sollen“. Sauren ist als Fondsmanager ein Mann vom Fach und sagte über Private-Equity-Unternehmen: „Es ist kein Ziel einer solchen Gesellschaft, die deutsche Fußballkultur zu erhalten. Da geht es um Kapitalmaximierung.“ So etwas hören viele Fans, deren Meinung in einigen Clubs großen Einfluss hat, nicht gerne.

St. Pauli-Präsident Oke Göttlich sagte im NDR: „Es gibt nicht einmal einen Businessplan, der klar vorliegt.“ Zu den Chancen des möglichen Milliarden-Geschäfts sagte er: „Ich glaube, dass es derzeit sehr schwierig wird, eine Zwei-Drittel-Mehrheit pro Investoren zu bekommen.“ Ein ähnliches Vorhaben war bereits im Mai 2021 gescheitert. Damals hatte die DFL-Mitgliederversammlung beschlossen, laufende Gespräche über eine Beteiligung an der Auslandsvermarktung zu stoppen.

Was würde mit den Einnahmen passieren, wenn die Idee eine Mehrheit findet? „Fragen zur Verteilung von möglichem zusätzlichem Kapital wurden nicht diskutiert“, hieß es in der DFL-Mitteilung aus dem Februar. Durchgesickert ist, dass knapp eine Milliarde Euro in ein Digitalisierungsprojekt fließen soll. Der größte Teil soll an die Clubs gehen - teils frei verfügbar, teils zweckgebunden. Kölns Vizepräsident Sauren befürchtet: „Was kurzfristig steigen wird, sind die Spielergehälter, Ablösesummen und Beraterhonorare.“

So positioniert sich der VfB Stuttgart

Auch Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle hat unter der Woche die Position des VfB skizziert. Dem kicker sagte Wehrle am Donnerstag (02.03.): „Unter den Klubs polarisiert das Investorenthema enorm.“ Was wiederum wenig verwunderlich sei, da „jeder Klub andere Voraussetzungen hat und seine Position stärken will.“ Schließlich bildet die DFL die Interessenvertretung der 36 Erst- und Zweitligisten. Der SV Sandhausen sitzt also ebenso mit am Tisch wie der FC Bayern München. Und eben der Traditionsverein aus Bad Cannstatt.

Der CEO des VfB steht den Planspielen der DFL grundsätzlich nicht abgeneigt gegenüber. „Wir finden es richtig, sich im Kontext internationaler Wettbewerbsfähigkeit mit einem Liga-Investor zu beschäftigen“, so Wehrle. Es dürfe aber „keinen Abschluss um jeden Preis geben.“

Er fordert eine klare Mittelverwendung für Zukunftsinvestitionen. Als Beispiele nennt Wehrle Streaming-Plattformen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die spannende Frage dabei sei, „wie man die Einnahmen ausschüttet“. Und diesbezüglich positionierte sich der VfB-Boss klar: Die Schere zwischen den international agierenden Klubs und dem Rest dürfe „nicht noch breiter werden“.

Mit potentiellen Investoren müsse man besprechen, „welchen Mehrwert sie bieten können neben dem rein finanziellen Aspekt.“ Dabei hat Wehrle vor allem den internationalen Markt im Blick: „Als Liga müssen wir mit Präsenz in den Zielmärkten mehr erreichen, auch mit einem attraktiven Digitalangebot.“

Was machen andere Ligen?

Andere Ligen haben bereits über Investoren-Modelle viel Geld eingenommen: 2,7 Milliarden kassiert die spanische La Liga, 1,5 Milliarden bekam die französische Ligue 1. Investiert hat in beiden Fällen CVC Capital Partners. Das Private-Equity-Unternehmen gehört dem Vernehmen nach auch zu den sechs Bundesliga-Interessenten.