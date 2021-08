Schulter-OP nötig: Stürmer Sasa Kalajdzic fehlt VfB Stuttgart bis Jahresende

Bittere Diagnose für den VfB Stuttgart: Stürmer Sasa Kalajdzic hat sich am vergangenen Freitagabend (20.08.) beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig eine Schulterluxation mit Beschädigung mehrerer Bänder in der rechten Schulter zugezogen. Die Verletzung macht eine Operation erforderlich, die in den kommenden Tagen erfolgen wird.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Verletzung von Sasa trifft uns hart"

Der Österreicher fällt damit rund drei bis vier Monate aus, wie der Stuttgarter Bundesligist mitteilt. Das bedeutet: Kalajdzic wird dem VfB wohl bis Jahresende fehlen. „Die Verletzung von Sasa trifft uns hart, weil er eine zentrale Rolle in unserem Spiel einnimmt und auch wegen seiner positiven Art ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft ist", so Sportdirektor Sven Mislintat. "Leider ist die Operation und die damit verbundene lange Ausfallzeit unvermeidlich, so dass wir nun lange auf Sasa verzichten müssen.“

Sasa Kalajdzic kam erst zum Leipzig-Spiel zurück in den Kader der Schwaben, nachdem er rund drei Wochen wegen einer Corona-Infektion außer Gefecht war. Nach der schweren Verletzung von Youngstar Mohamed Sankoh ist Kalajdzic bereits der zweite Stuttgarter Stürmer, der monatelang ausfällt. Ob und wann der VfB noch auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist scheint derzeit noch offen.