Sieglose Stuttgarter vor «Charaktertest» gegen Union Berlin

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart steht vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) unter Druck. Die Schwaben warten vor dem neunten Spieltag immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Erstmals in der bald dreijährigen Amtszeit von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo werden zumindest in der Öffentlichkeit Zweifel an der Arbeit des 44-Jährigen laut. Das Duell mit Spitzenclub Union Berlin bezeichnete Matarazzo im Vorfeld als «Charaktertest».

Der Stuttgarter Coach kann am Sonntagabend wieder auf Linksverteidiger Borna Sosa zurückgreifen, der zuletzt beim 2:3 gegen den VfL Wolfsburg wegen eines Infekts gefehlt hatte. Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (Knochenödem) fällt weiter aus.