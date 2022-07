Silas ist wieder der Alte: VfB-Stürmer sprüht vor Tatendrang und Spielfreude

Erst einmal voll in Fahrt, ist Silas Katompa Mvumpa kaum noch zu halten. Ein Haken folgt auf den anderen - und irgendwann im Optimalfall dann auch der Torabschluss. Der Kongolese ist einer der Spieler, die in einer Partie den Unterschied machen und die Fans von den Sitzen reißen können. Und einer von denen, die sich beim VfB Stuttgart als Gewinner der Vorbereitung fühlen dürfen. Auch Naouirou Ahamada oder Darko Churlinov sammelten Pluspunkte. Doch Silas ist sicher einer der größten Hoffnungsträger des Fußball-Bundesligisten für die kommende Saison - und gefühlt auch eine Art Neuzugang.

Das Ende einer langen Leidenszeit

«Dieses Lächeln ist wieder da», sagte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 5:2 im letzten Testspiel des VfB gegen den FC Valencia über den 23-Jährigen. Der hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Bis weit hinein in die Hinrunde der vergangenen Saison fehlte Silas aufgrund eines Kreuzbandrisses. Kaum hatte er wieder annähernd zurück zu alter Stärke gefunden, fiel er ab Mitte Februar wegen einer Schulter-Operation erneut mehrere Monate und damit für den Rest der Spielzeit aus.

Dazu kam der Wirbel um seine falsche Identität. Im Juni des Vorjahres hatte der Club öffentlich gemacht, dass der Flügelspieler bis dahin unter falschem Namen aufgelaufen war und ein Jahr älter ist als zunächst angegeben.

Während seiner Zeit in Paris, von wo er 2019 nach Stuttgart gewechselt war, habe er in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinem damaligen Berater gelebt und «augenscheinlich» weder auf sein Konto noch auf seine Papiere Zugriff gehabt. Der Spieler musste in der Folge seines Geständnisses eine Geldstrafe zahlen und wurde für drei Monate gesperrt. Mittlerweile ist die Geschichte ausgestanden. Silas habe seine «Freiheit» zurückgewonnen, formulierte es Mislintat.

«Du merkst, dass er von Woche zu Woche wieder der Alte wird»

Der Offensivmann sprüht wieder vor Tatendrang und Spielfreude. «Du merkst, dass er von Woche zu Woche wieder der Alte wird», sagte der Sportdirektor über Silas. Zudem hat er im körperlichen Bereich zugelegt, ist robuster geworden. Gegen Valencia überzeugte Silas am Samstag mit einem Tor und einer herrlichen Vorlage.

Das lässt die Schwaben hoffen, dass er an seine starke Form aus der Saison 2020/2021 mit elf Treffern und fünf Assists anknüpfen kann. Beim Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal bei Drittligist Dynamo Dresden am Freitag dürfte Silas, der zuletzt für den angeschlagenen Borna Sosa auf der linken Seite auflief, seinen Startplatz sicher haben.

Genau wie Mittelfeldmann Ahamada. In Abwesenheit des am Wochenende aus der Untersuchungshaft in Spanien entlassenen Atakan Karazor hat sich der Franzose im Zentrum etabliert und auch den Belgier Orel Mangala vorerst verdrängt. «Naoui ist einer von den Jungs, die einen Schritt oder sogar zwei gemacht haben in der Vorbereitung», lobte Trainer Pellegrino Matarazzo den 20-Jährigen.

Der Nordmazedonier Churlinov, der gegen Valencia ein Tor erzielte und zwei vorbereitete, scheint noch nicht ganz so nah dran an der Anfangsformation. Seine Flexibilität macht ihn aber zu einem gefragten Einwechselspieler. Und Haken schlagen kann der 22-Jährige auch ganz gut