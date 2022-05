So setzt sich der VfB Stuttgart für mehr Toleranz und Vielfalt ein

Thomas Hitzlsperger hat es 2017 initiiert, Alexander Wehrle wird es fortführen: Der VfB Stuttgart setzt sich auch in Zukunft für mehr Diversität, Vielfalt und Toleranz ein. „Als größter Verein in Baden-Württemberg treten wir für gesellschaftliche Werte wie Toleranz, Integration und Vielfalt ein. Wir leben Inklusion in all ihren Facetten", erklärt der neue AG-Boss. "Inklusion muss in ein nachhaltiges Konzept eingebettet sein."

Wie das Konzept beim VfB Stuttgart aussieht und welche Projekte dazugehören, stellen wir anlässlich des 10. Deutschen Diversity-Tags vor.

VfBFairplay: Worte sind gut, Taten sind besser

Unter dem Motto "VfBFairplay" fasst der schwäbische Bundesligist sein nachhaltiges Handeln auf unternehmerischer Ebene zusammen: Verantwortung leben, flagge zeigen, Beispielhaft helfen. Mit diesem Motto gibt der VfB ein Versprechen ab, das über die 90 Minuten auf dem Platz hinausgeht. Der Verantwortlichen an der Mercedesstraße wollen sich für eine nachhaltige Entwicklung, solidarisches Miteinander in der Gesellschaft und eine stärkere Verbundenheit zur Heimat Baden-Württemberg einsetzen.

Inklusiver Fußball mit "PFIFF"

Mit dem Projekt für inklusive Fußballförderung soll Menschen mit Handicap ein regelmäßiges, unbeschwertes, freudvolles und gemeinsames Spielen ermöglicht werden. Mit seinen Spielerinnen und Spielern nimmt das Projekt "PFIFF" regelmäßig an nationalen und internationalen Turnieren teil. Das Projekt arbeitet eng mit dem Württembergischen Fußballverband (WFV) zusammen und soll den Sportlern ermöglichen, einen leichteren Zugang zu den ortsnahen Vereinen zu bekommen.

Auch die Trainer, die das Projekt an den jeweiligen Stützpunkten in Baden-Württemberg umsetzen, sollen durch Aus- und Weiterbildung gefördert werden. Aktuell können Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap an sieben Standorten (Heilbronn, Stuttgart, Reutlingen, Ulm, Crailsheim, Ravensburg, Ellwangen) trainieren, weitere Stützpunkte sind geplant. An dem Projekt nehmen jährlich rund 800 Menschen mit Handicap teil.

Aktionen unter dem Motto "Vielmehr Vielfalt"

Immer wieder macht der VfB Stuttgart an Heimspieltagen oder anderen Anlässen auf das Thema "Vielmehr Vielfalt" aufmerksam. So wird jährlich am 27. Januar (dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau) den Opfern des Nationalsozialismus gedenkt.

Auch mit der Initiative „!Nie wieder“ rufen die Schwaben zu mehr Vielfalt auf. Anfang Februar etwa spielte die Matarazzo-Elf Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in Trikots mit dem Slogan "Jeder Mensch zählt – egal auf welchem Platz“. Auch im Jahr 2021 spielten die Schwaben mehrfach in Sondertrikots, unter anderem mit einem Regenbogen-Trikot gegen Mainz.

Inklusive Heimspieltage beim VfB

Schon seit vielen Jahren nehmen Besucher mit Handicap auf den Plätzen in der Mercedes-Benz Arena platz. Damit das Stadionerlebnis für diese Fans bestmöglich verläuft, werden sie vom VfB-Team Barrierefrei betreut.

Hinzu kommen die Live-Reportage für sehbehinderte VfB-Fans in Zusammenarbeit mit dem SWR. Außerdem wird die Mannschaftsaufstellung vor dem Heimspiel in Gebärdensprache präsentiert. Das Projekt "VfBfairplay" hatte diese Maßnahme im Sommer 2021 eingeführt. Die VfB-Heimspielstätte gehört zu den bundesweit führenden Stadien, was Barrierefreiheit betrifft.