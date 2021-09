Sturz von E-Bike: 61-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Stuttgart von seinem E-Bike (Pedelec) gefallen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 61-Jährige sei auf einer Straße im Stadtteil Weilimdorf hinter seiner Frau gefahren und beim Abbiegen aus zunächst unklaren Gründen gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Passanten leisteten dem Mann nach dem Unfall am Donnerstagabend Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

