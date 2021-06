Sven Schipplock geht für VfB Stuttgart II auf Torejagd

Stuttgart (dpa/lsw) - Mittelstürmer Sven Schipplock kehrt von Arminia Bielefeld zum VfB Stuttgart zurück. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der 32-Jährige künftig für das zweite Team des VfB in der Regionalliga Südwest spielen. In der Nachwuchsmannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst solle der gebürtige Schwabe mit seiner Erfahrung die Talente führen.

Der aus der Jugend des SSV Reutlingen stammende Schipplock spielte für die Stuttgarter bereits von Januar 2008 bis Juni 2011 in der ersten und zweiten Mannschaft. Für den VfB sowie Bielefeld, den Hamburger SV, Darmstadt 98 und die TSG 1899 Hoffenheim bestritt er insgesamt 181 Bundesligaspiele und erzielte dabei 20 Tore.

