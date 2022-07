Trainingslager-Newsroom: Der VfB-Coach ist wieder da - und gibt direkt den Ton an

Vom 09. bis 16. Juli bereitet sich der VfB Stuttgart in Weiler-Simmerberg auf die neue Bundesliga-Saison vor. Wir begleiten Trainerteam und Mannschaft ins Allgäu und berichten von vor Ort. Alle News, Bilder und Videos bündeln wir hier in unserem Trainingslager-Newsroom. Aktuelle Entwicklungen vom Transfermarkt gibt es wie gewohnt in unserem Transferticker.

11.07., 13.10 Uhr: Der Trainer ist wieder da - und gibt direkt den Ton an

Mit vollem Einsatz hat Chefcoach Pellegrino Matarazzo am Montagvormittag seine erste Einheit im Allgäu geleitet. Immer wieder korrigierte er lautstark, gab Kommandos und pushte seine Spieler. Auf dem Trainingsplatz herrschte dabei reger Betrieb. Bis auf die angeschlagenen Florian Schock und Philipp Klement (beide Knie-Probleme) sowie Neuzugang Juan Jose Perea (Belastungssteuerung) waren alle Lizenzspieler im Einsatz.

Gut gefüllter Trainingsplatz im Allgäu. © Danny Galm

Während Matarazzo und die Co-Trainer eine Spielform anleiteten, ging es parallel für eine kleine Gruppe gemeinsam mit Individualtrainer Nate Weiss um Torabschlüsse und Flanken-Läufe. Unterstützung bekamen die Spieler dabei von den anwesenden rund 150 Fans. Vor allem eine Schulklasse bejubelte frenetisch jeden Treffer. Am Nachmittag um 16 Uhr folgt dann die nächste Einheit auf der Anlage des FV Rot-Weiß Weiler.

11.07., 11.10 Uhr: Trainer Matarazzo im VfB-Trainingslager angekommen

Der Coach ist wieder an Bord. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo stand bei der ersten Trainingseinheit am Montagmorgen (11.07.) wieder auf dem Rasen in Weiler-Simmerberg. Aufgrund einer Corona-Infektion verpasste der Italo-Amerikaner die ersten Tage des Trainingslagers. Auch Stürmer Wahid Faghir ist nach seiner Corona-Erkrankung wieder mit von der Partie.

10.07., 19.03 Uhr: Coach Matarazzo reist ins VfB-Trainingslager nach

Chefcoach Pellegrino Matarazzo und Stürmer Wahid Faghir haben sich am Sonntagabend (10.07.) auf den Weg ins Trainingslager des VfB Stuttgart in Weiler-Simmerberg gemacht. Beide waren Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatten sich seitdem in häuslicher Isolation befunden. Der Tross des Bundesligisten war daraufhin zunächst ohne das Duo ins Allgäu gereist. Bei der Einheit am Montag (11.07.) um 10.30 Uhr werden der Chefcoach und der Stürmer also dabei sein.

10.07., 16.50 Uhr: Neuzugänge und Schwerpunkte

Unsere Texte zum heutigen Tag im Trainingslager finden Sie hier:

10.07.,13.30 Uhr: Erste Einheit vorbei

Die Spieler haben ihre erste Einheit im Trainingslager hinter sich. Nach rund zweieinhalb Stunden wurden noch etliche Autogramm- und Selfiewünsche erfüllt, ehe es zum Mittagessen zurück ins Teamhotel ging. Am Nachmittag wird nicht auf der Anlage des FV Rot-Weiß Weiler trainiert.

10.07., 11.32 Uhr: Training in Kleingruppen

Nach dem Testkick gegen Zürich wird am Sonntagvormittag (10.07.) in Kleingruppen mit Individualtrainer Nate Weiss und im Kraftraum trainiert. Im Fokus stehen Passübungen und Spielformen auf kleine Tore. Neuzugang Josha Vagnoman mischt mit, Juan Jose Perea dreht Runden mit Athletiktrainer Martin Franz. Am Nachmittag findet keine Einheit statt. Cheftrainer Matarazzo sitzt immer noch in häuslicher Isolation, soll aber so schnell wie möglich zum Team stoßen.

10.07., 08.05 Uhr: Erste VfB-Einheit im Allgäu

Um 10.30 Uhr wird der VfB am Sonntagvormittag (10.07.) seine erste Einheit in Weiler-Simmerberg absolvieren. Trainiert wird auf den Anlagen des Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler - und da Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nach seiner Corona-Infektion noch in Quarantäne ist, wird das Training wie in den letzten Tagen auch von den Assistenten Michael Wimmer und Michael Kammermeyer geleitet.

09.07, 19.23 Uhr: 3:2-Sieg gegen den FC Zürich

Der VfB Stuttgart hat zum Auftakt der Tage im Allgäu gegen den FC Zürich gewonnen. In Friedrichshafen drehten die Schwaben am Samstag (09.07.) einen 0:1-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Hier lesen Sie unseren Spielbericht aus dem Zeppelinstadion:

09.07., 15.26 Uhr: Auftakt ohne Matarazzo

Der VfB Stuttgart ist ohne Trainer Pellegrino Matarazzo zum Trainingslager ins Allgäu aufgebrochen. Nach seinem positiven Corona-Test vom Anfang der Woche ist der 44-Jährige am Samstag nicht mit dem Team nach Weiler-Simmerberg gereist. Nach Clubangaben ist aber geplant, dass der Chefcoach im Verlauf des einwöchigen Trainingscamps noch anreist.

Im Testspiel gegen den Schweizer Meister FC Zürich am Samstagabend (17.30 Uhr) wird die Mannschaft wie schon zuletzt gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden (3:2) von den Co-Trainern Michael Wimmer und Michael Kammermeyer betreut. Matarazzo wird die Partie zuhause am Bildschirm verfolgen.

Der Trainingslager-Kader: