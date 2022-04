Transfergerücht beim VfB Stuttgart: Wechselt Borna Sosa zum FC Barcelona?

Dass VfB-Profi Borna Sosa auf dem Transfermarkt ein gefragter Spieler ist, dürfte schon länger bekannt sein. Immer wieder kursierten in der Vergangenheit Wechselgerüchte rund um den begnadeten Linksfuß, der in dieser Saison mit sieben Assists der beste Vorbereiter der Schwaben ist. Das neueste Transfergerücht hat es allerdings in sich: Schnappt sich der FC Barcelona den VfB-Profi?

Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro?

Laut Sky sind die Katalanen an dem Außenbahnspieler interessiert. Eine Delegation des spanischen Clubs soll beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz Arena gewesen sein, um Sosa genauer zu beobachten. Die Club-Verantwortlichen sehen in dem VfB-Profi möglicherweise den künftigen Nachfolger von Barca-Legende Jordi Alba.

Im Rahmen dieses Spiels soll es auch schon Gespräche und Verhandlungen bezüglich eines Wechsels des 24-Jährigen gegeben haben. Dazu kommt: Sosa soll im Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro haben, von der bislang noch nichts bekannt war. Das zumindest berichtet Sky in seinem Transfer-Update.

Wie realistisch ein Transfer von Borna Sosa nach Spanien wirklich ist, lässt sich zurzeit nur schwer abschätzen. Ob Sosa wirklich eine solche Ausstiegsklausel besitzt, ließ sich bislang noch nicht unabhängig bestätigen.

Fakt ist aber: Der FC Barcelona sucht dringend einen neuen Linksverteidiger. Mit Alfonso Pedraza von Villareal und Jose Gaya von Valencia sollen die Verhandlungen laut Sky gescheitert sein. Und ins Barca-Spiel passt Borna Sosa mit seinem Offensivdrang und seinen Flankenläufen in jedem Fall.