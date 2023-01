Transferticker zum VfB Stuttgart: Wie das Winter-Transferfenster öffnet und schließt

Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Unser Transferticker zum VfB Stuttgart bildet wie gewohnt die fixen Wechsel sowie die heißesten Gerüchte rund um den Traditionsverein aus Bad Cannstatt ab. Damit Sie im Wirrwarr auf dem mitunter abenteurlichen Transfermarkt den Überblick behalten, ordnen unsere Redakteure die Meldungen ein und ergänzen sie mit eigenen Recherchen.

Sonntag, 01. Januar, 09 Uhr: Wie das Transferfenster öffnet und schließt

Das Winter-Transferfenster der Bundesliga öffnet am 01. Januar und schließt am 31. Januar um 18 Uhr. Wichtig: Anders als im Sommer können im Winter nach dem sogenannten "Deadline Day" keine vertragslosen Spieler mehr verpflichtet werden.

Und: Die Winter-Wechselperiode startet nur in Deutschland, England und Frankreich am 1. Januar. In Spanien, Italien und den Niederlanden darf erst ab dem 2. Januar eingekauft oder verkauft werden. Die Transfer-Deadlines in anderen Ländern im Überblick:

England: 31. Januar, 23.59 Uhr

Italien: 31. Januar, 20 Uhr

Spanien: 31. Januar, 23.59 Uhr

Frankreich: 31. Januar, 23.59 Uhr

Niederlande: 31. Januar, 23.59 Uhr

Österreich: 6. Februar, 17 Uhr

Schweiz: 15. Februar, 18 Uhr

(dag)

Der aktuelle VfB-Kader - Stand 01. Januar