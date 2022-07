Transferticker zum VfB Stuttgart: Wie der Vagnoman-Wechsel doch noch zustande kam

Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Unser Transferticker zum VfB Stuttgart bildet wie gewohnt die fixen Wechsel sowie die heißesten Gerüchte rund um den Traditionsverein aus Bad Cannstatt ab. Damit Sie im Wirrwarr auf dem mitunter abenteurlichen Transfermarkt den Überblick behalten, ordnen unsere Redakteure die Meldungen ein und ergänzen sie mit eigenen Recherchen.

Donnerstag, 07. Juli, 16.49 Uhr: Wie der Vagnoman-Wechsel doch noch zustande kam

Der Wechsel von U21-Nationalspieler Josha Vagnoman vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart kommt offenbar doch noch zustande. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost haben sich beide Seiten nach wochenlangen zähen Verhandlungen nun doch geeinigt. Es seien nur noch Formalitäten zu erledigen, berichtete die Zeitung. Vagnoman, der am Donnerstag (07.07.) nicht mit dem HSV-Team trainierte, sondern im Kraftraum arbeitete, um keine Verletzung und damit den Transfer zu riskieren, soll demnach am Samstag mit den Stuttgartern in deren Trainingslager ins Allgäu mitreisen. Mit den Schwaben ist er sich schon lange handelseinig.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Nach MoPo-Angaben kassiert der HSV eine fixe Ablöse in Höhe von 3,7 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von bis zu 800 000 Euro. Darüber hinaus würden die Hanseaten bei einem Weiterverkauf des 21 Jahre alten Rechtsverteidigers zehn Prozent von jeder Summe über 4,5 Millionen Euro erhalten. Dem Bericht zufolge verzichten Vagnomans Berater Dieter Gudel und Baris Soofizadeh auf ihren Berateranteil (10 Prozent). «So bleibt den Hamburgern deutlich mehr von der Ablöse und sie akzeptierten das Stuttgarter Angebot», hieß es in dem Bericht. (dpa)

Donnerstag, 7. Juli, 11.30 Uhr: Vagnoman-Deal auf der Zielgeraden

Der Transfer von Josha Vagnoman vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart steht kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen unserer Redaktion sind sich die beiden Vereine wohl einig geworden. Der HSV hat wohl das Angebot der Schwaben akzeptiert. Nach wochenlangem Hin und Her kann es jetzt ganz schnell gehen.

Die Ablösesumme liegt nach unseren Informationen unter fünf Millionen Euro, bestätigt ist das aber nicht. Laut Sky beläuft sich die fixe Ablöse auf 3,7 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen kann die Transfersumme auf 4,5 Millionen Euro ansteigen.

Josha Vagnoman trainiert aktuell individuell im Kraftraum und ist nicht im Mannschaftsttraining bei den Hanseaten. Der Plan ist, dass der Rechtsverteidiger am Samstag (09.07.) mit ins Trainingslager fährt. (sik)

Donnerstag, 07. Juli, 11 Uhr: Alexis Tibidi zu Klose-Klub SCR Altach?

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio steht Alexis Tibidi kurz vor einem Wechsel zum SCR Altach. Beim österreichischen Erstligisten, den seit diesem Sommer Ex-Bundesliga-Stürmer Miroslav Klose trainiert, soll der junge Franzose den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Im Gespräch ist demnach wohl eine Leihe über 18 Monate. Beim VfB war Tibidi zuletzt aufgrund von wiederholten Undiszipliniertheiten aus dem Profikader gestrichen worden. (dag)

Donnerstag, 07. Juli, 9 Uhr: Kommt Stürmer Juan Jose Perea?

Der VfB Stuttgart hat wohl einen kolumbianischen Angreifer im Visier: Juan Jose Perea. Der 22-Jährige spielt aktuell für den griechischen Erstligisten PAS Ioannina und soll die Schwaben rund zwei Millionen Euro kosten. Die Gespräche über einen möglichen Transfer laufen bereits, wie der Kicker schreibt.

Perea erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Tore in 32 Ligaspielen und ist auf dem Zettel von mehreren Clubs. Der Kolumbianer gilt als antrittsschneller und zweikampfstarker Stürmer. 2019 wechselte der 22-Jährige aus der Jugend des FC Porto zu Panathinaikos Athen. Sein aktueller Club, PAS Ioannina, ist auch der Ursprungsverein von Konstantinos Mavropanos. (sik)

Montag, 04. Juli, 12.30 Uhr: Weiter Stillstand bei Sasa Kalajdzic

Geht er noch - oder bleibt er doch? Die Gerüchte um einen Wechsel von Stürmer Sasa Kalajdzic nehmen nicht ab. Seit Wochen ist bekannt, dass der Angreifer den Verein bei einem entsprechenden Angebot verlassen wird. Doch ein solches Angebot liegt bislang weiter nicht vor. Weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund, die beide laut Medienberichten an dem Österreicher interessiert sein sollen, wurden bislang konkret.

Ein weiteres Gerücht, dass sich hartnäckig hält, ist ein möglicher Wechsel zu AS Rom. Die Italiener sollen laut dem Kicker an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert sein. Der Conference League-Sieger soll aber nicht bereit sein, die aufgerufenen 25 Millionen Euro zu zahlen - sondern nur 15. Ähnlich verhält es sich bei den Interessenten aus der Premier League, sowohl West Ham als auch Tottenham Hotspur sollen ihre Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben. Das Preisschild schreckt die Clubs aber ab.

Dass der VfB seinen wichtigsten Angreifer für so eine geringe Ablöse ziehen lässt, erscheint sehr unwahrscheinlich. Sven Mislintat betonte zuletzt immer wieder, dass man nicht zwingend verkaufen müsse. „Am besten wäre es, die Transferperiode würde jetzt enden, dann hätten wir eine sehr gute Mannschaft“, erklärte der Sportdirektor am Rande des Trainingsauftaktes schmunzelnd. So bleibt es weiter ruhig um den schlaksigen Stürmer - und ein Wechsel zeichnet sich vorerst nicht ab. (sik)

Samstag, 02. Juli, 12 Uhr: Sohn von Kevin Kuranyi wechselt zur Stuttgarter U19

Karlo Kuranyi, der 16 Jahre alte Sohn von Ex-VfB-Stürmer Kevin Kuranyi, wechselt von den Stuttgarter Kickers in die U19 des VfB. Das teilte der Klub am Samstag (02.07.) mit.

„Wir verfolgen Karlos Entwicklung seit geraumer Zeit. Er bringt ein spannendes Stürmer-Profil mit. Ich bin davon überzeugt, dass er in unserem Programm den nächsten Schritt machen wird und freuen uns, dass er sich für den VfB entschieden hat“, sagt NLZ-Direktor Thomas Krücken über den Neuzugang, dessen Vater ebenfalls im VfB-Leistungszentrum ausgebildet wurde und anschließend den Sprung zum Profi schaffte. In der vergangenen Saison erzielte Karlo Kuranyi in 18 Spielen in der B-Junioren Bundesliga für die Kickers sechs Tore. (dag)

Samstag, 02. Juli, 11.37 Uhr: HSV lässt Stuttgarter Ultimatum verstreichen

Jonas Boldt, Sportvorstand beim Hamburger SV, hat laut einem Medienbericht das im Poker um Josha Vagnoman vom VfB aufgerufene Ultimatum verstreichen lassen. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, bleibt der Spieler somit vorerst beim HSV. Mit dem U-21-Nationalspieler waren sich die Schwaben bereits über einen Transfer einig, allerdings fanden beide Parteien in den Ablöseverhandlungen bislang nicht zueinander.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

VfB-Kaderplaner Sven Mislintat hatte sich zuletzt am Dienstag (28.06.) im "STR VfB Stuttgart Podcast" wie folgt zu den Gesprächen geäußert: "Es hat sowohl der eine das Recht, 'Nein' zu sagen, als auch der andere das Recht zu sagen: 'Ich gehe nicht höher'. Da stehen wir gerade und im Moment sehe ich keine Möglichkeit, wie sich die Situation auflösen soll." (dag)

Freitag, 01. Juli, 15.08 Uhr: Philipp Förster wechselt zum VfL Bochum

Philipp Förster verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich dem Bundesligakonkurrenten VfL Bochum an. Das teilten beide Klubs am Freitag (01.07.) mit. In der vergangenen Spielzeit kam der 27-Jährige 20-mal für den VfB zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. Laut dem kicker bezahlt Bochum rund 500.000 Euro Ablöse.

Philipp Förster bestritt insgesamt 76 Pflichtspiele (acht Tore, sieben Vorlagen) im Trikot mit Brustring. „Die vergangene Saison verlief für Philipp dann auch krankheits- und verletzungsbedingt nicht wunschgemäß. Mit dem Wechsel zum VfL Bochum bietet sich ihm die Chance zu einem Neustart“, wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zitiert. „Der VfB bleibt ein besonderer Verein für mich und ich gehe mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen“, verabschiedet sich Förster. (dag)

Freitag, 01. Juli, 11 Uhr: HSV fordert sechs Millionen für Josha Vagnoman

Obwohl sich der VfB und Josha Vagnoman über einen Transfer einig sind (im Raum steht ein Vier-Jahres-Vertrag), wurde der Rechtsverteidiger noch nicht im Trikot mit dem roten Brustring präsentiert. Der Grund: HSV-Sportdirektor Jonas Boldt und Sven Mislintat feilschen noch. Die Hanseaten wollen sechs bis sieben Millionen Euro, dem VfB ist die geforderte Summe für einen Zweitliga-Spieler zu hoch.

Das erste Angebot von rund vier Millionen Euro lehnt der HSV ab. Mislintat hat seinem Gegenüber inzwischen ein verbessertes Angebot gemacht (wohl fünf Millionen Euro plus Boni) und ein Ultimatum gesetzt: Bis Freitag (01.07.) hat der HSV Zeit, das Angebot anzunehmen. Der Ball liegt nun bei Jonas Boldt.

Wie unsere Redaktion aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wird der HSV auch das erneuerte Angebot der Schwaben nicht annehmen. Sechs Millionen Euro fordert Boldt - und hat für diese Forderung wohl Rückendeckung vom Aufsichtsrat bekommen. Wenn Mislintat sein Angebot also nicht nochmal verbessert (wovon aufgrund der gesetzten Frist nicht auszugehen ist), scheitert der Transfer. (sik)

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Freitag, 01. Juli, 09 Uhr: Wie das Transferfenster öffnet und schließt

Das Sommer-Transferfenster der Bundesliga öffnet dieses Jahr am 1. Juli und schließt nicht wie sonst üblich am 31. August, sondern erst am 1. September um 18 Uhr. Diese Verlängerung war von den 36 DFL-Clubs beschlossen worden, weil in vielen anderen europäischen Topligen das Transferfenster ebenfalls bis 1. September geöffnet ist. Ein Wettbewerbsnachteil soll damit vermieden werden. Nicht betroffen vom Schließen des sommerlichen Transferfensters sind Spieler ohne Vertrag: Sie können weiterhin von jedem Verein verpflichtet werden. (dag)

Der aktuelle VfB-Kader - Stand 01. Juli