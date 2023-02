Umstrittener Einsatz in Waiblingen vor VfB-Spiel: Polizei verteidigt Vorgehen

Ein massiver Polizeieinsatz vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am Samstag (20.02.) hat für ordentlich Wirbel gesorgt. An der Rundsporthalle in Waiblingen sollten mehrere Fanbusse aus der Domstadt kontrolliert werden. Dagegen verwehrten sich die Fans - und traten die Heimreise an. Nun hat sich der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun zu Wort gemeldet, aus Sicht der Beamten die Hintergründe der Aktion erklärt und den umstrittenen Einsatz verteidigt.

Was war passiert?

Hunderte Gästefans sollten vor der Partie von der Polizei Stuttgart bei einer großangelegten Aktion kontrolliert werden. Schauplatz: Der Parkplatz bei der Rundsporthalle in Waiblingen. „Neben einer Personalienfeststellung sollten die Personen und Busse nach Waffen, Vermummungsmaterial, Pyrotechnik und Passivbewaffnung durchsucht werden“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag (20.02.).

Sechs Busse wurden deshalb gegen 14 Uhr von der B14 bei Waiblingen von der Bundesstraße geleitet. Auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle sollten sie dann kontrolliert werden. „Unter den sechs Bussen befand sich ein Bus mit Fußballfans, die nicht der aktiven Fanszene angehörten und von denen keine Störungen zu erwarten waren“, so die Polizei. Diesem Bus wurde daher ohne eine Kontrolle die Weiterfahrt zur Mercedes-Benz-Arena gestattet. Die Insassen dieses Busses hätten sich kooperativ gezeigt, „wodurch die Zuordnung der Insassen überhaupt erst möglich war“.

Die verbliebenen fünf Busse konnten von den Beamten nicht kontrolliert werden. „In einem Fall untermauerte ein Busfahrer diese Haltung, indem dieser die Türen für die Polizeikräften geschlossen hielt“, so die Polizei. Daraufhin wurden die Busse wieder nach Hause geschickt. Und von der Polizei bis zur Landesgrenze nach Hessen begleitet - mit Übergabe an die hessische Polizei gegen 17 Uhr. Auf Social Media ließen Köln-Fans ihrem Frust freien Lauf und sprachen von einer völlig überzogenen Aktion.

„Einzelne wenige Businsassen entschieden sich nicht für die Heimreise und konnten nach einer kurzen Kontrolle den Weg Richtung Stadion aufnehmen“, so die Beamten.

Warum ein solches Aufgebot?

Die Polizei hatte die Begegnung zwischen dem VfB und Köln als sogenanntes „Hochrisiko-Spiel“ eingestuft. „Gründe für die Klassifizierung des Spiels waren wiederkehrende Auffälligkeiten der aktiven Kölner Fanszene insbesondere am Rande von Auswärtsspielen in der Vergangenheit“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Stuttgart.

Vor allem Ausschreitungen in Nizza im September 2022 am Rande eines Conference-League-Spiels der Kölner sowie die Szenen aus dem Mai 2022, als es nach dem Last-Minute-Klassenerhalt der Stuttgart einen Platzsturm gab, hätten zu der Beurteilung geführt. Vorab habe man sich auch die Einschätzung von szenekundigen Beamten des Polizeipräsidiums Köln eingeholt. Daraus ergab sich für die Polizei „eine eindeutige Gefahrenprognose“.

„Unser Ziel war, mögliche Gewalttäter im Vorfeld aus der Anonymität zu holen und verbotene Gegenstände zu beschlagnahmen, um so Vorfälle zu verhindern“, teilte der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun mit: „Die Maßnahmen richteten sich dabei ausschließlich gegen Teile der aktiven Fanszene und nicht gegen die Kölner Fußballfans im Allgemeinen.“

Kritik am Einsatz der Polizei von den Kölner Verantwortlichen

Kölns Sportchef Christian Keller äußerte sich nach der 0:3-Pleite seiner Mannschaft wie folgt zu dem Einsatz: „Die Polizeikontrolle soll wohl recht intensiv angedacht gewesen sein, und dann haben die Insassen in Verbindung mit der Polizei entschieden, dass sie so spät erst zum Spiel kommen würden, dass sie gleich wieder heimfahren. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Es wäre aber natürlich schön gewesen, wenn die Fans hier gewesen wären.“

Harsche Kritik an der Polizeikontrolle kam vom FC-Cheftrainer Steffen Baumgart via Bild-Zeitung: „Da war geplant, die Jungs von Anfang an rauszunehmen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung. Das ist eine bewusste Aktion, da muss mir keiner erklären, dass das eine Aktion ist, um mehr Sicherheit zu haben.“

Dagegen verteidigte sich der Stuttgarter Polizeipräsident Eisenbraun: „Die Stuttgarter Polizei handelt nach Recht und Gesetz. Wir orientieren uns bei unseren Einsätzen an der 'Stuttgarter Linie', wonach wir gegenüber Gewalt entschieden einschreiten, und das auch bevor sie entsteht.“