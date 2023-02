Update vom VfB-Training: Florian Müller wieder fit, Borna Sosa fehlt erkältet

Der VfB Stuttgart ist am Dienstagmorgen (14.02.) in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18.02.) gestartet. Dabei konnte Stammtorhüter Florian Müller wieder mitmischen. Beim 1:2 in Freiburg hatte der Keeper aufgrund von Magen-Darm-Problemen seinen Platz im Tor kurzfristig räumen müssen.

Erkältung: Borna Sosa muss pausieren

Nicht auf dem Platz stand hingegen Borna Sosa, der in Freiburg sein Startelf-Comeback nach hartnäckigen Adduktorenproblemen gefeiert hatte. Aufgrund einer Erkältung setzte der Kroate aus. Ob damit ein Einsatz gegen den FC fraglich ist, blieb zunächst unklar.

Auch Nikolas Nartey (Adduktorenprobleme), Serhou Guirassy (Sehnenriss) und Tiago Tomas (Bauchmuskelverletzung) stehen Trainer Bruno Labbadia weiter nicht zur Verfügung.