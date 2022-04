Verletzung im Hertha-Spiel: VfB-Profi Pascal Stenzel fällt bis Saisonende aus

Als wäre die 0:2-Niederlage bei Hertha BSC Berlin nicht schon schlimm genug, muss der VfB Stuttgart die nächste Hiobsbotschaft im Zusammenhang mit der schwachen Partie verkraften: Verteidiger Pascal Stenzel fällt wohl bis Saisonende aus.

Der 26-Jährige haben sich einen "kleinen Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm" zugezogen, wie die Schwaben am Montagmittag (25.04.) mitteilen. "Pascal Stenzel wird dem VfB damit in den Spielen bis zum Saisonende voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen", heißt es weiter.