VfB bindet Nikolas Nartey langfristig: Vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025

Der VfB Stuttgart bindet Nikolas Nartey langfristig: Der Vertrag des Mittelfeldspielers wird vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das teilte der Stuttgarter Bundesligist am Mittwochmittag (27.04.) per Pressemitteilung mit.

Mislintat: Nartey steht "auf dem Sprung zur dänischen A-Nationalmannschaft"

Der ursprüngliche Vertrag des Profis lief bis Sommer 2023. Der dänische U21-Nationalspieler war im August 2019 vom 1. FC Köln an den Neckar gewechselt und zunächst an Hansa Rostock und den SV Sandhausen ausgeliehen worden. Seit dieser Bundesliga-Saison ist Nartey fester Bestandteil des Profi-Kaders. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison aufgrund diverser Verletzungen kaum zum Zug, aktuell laboriert er an einer Knieverletzung.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zur Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey. Niko kam in der aktuellen Saison bis zu seiner Verletzung regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz und hat dabei sein großes Potenzial gezeigt. Als aktueller dänischer U21-Nationalspieler steht er auf dem Sprung in die dänische A-Nationalmannschaft. Wir sind davon überzeugt, dass er nach der Beendigung der Reha-Phase und mit dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison schnell an diese positive Entwicklung anknüpfen wird.“

Nikolas Nartey: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Es zeigt mir und ist ein schönes Gefühl, dass der Verein mir vertraut. Vor allem nach meiner Verletzung und während der Reha-Phase tut das sehr gut. Dafür bin ich sehr dankbar. Es war überragend, dass ich in dieser Saison mein Debüt für den VfB Stuttgart feiern durfte. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich zurückzukommen, mit guten Leistungen das Vertrauen zurückzuzahlen und der Mannschaft zu helfen. Leider kann ich beim Saisonfinale die Mannschaft auf dem Platz nicht mehr unterstützen, aber ich werde außerhalb alles dafür tun, mit den Jungs sprechen und so Energie in die Mannschaft bringen, damit wir den Klassenerhalt schaffen!“