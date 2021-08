VfB denkt an Sankoh: Aufwärm-Shirts mit Namen und Nummer

Leipzig (dpa) - Die Spieler von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart sind vor dem zweiten Spiel der Saison in Gedanken auch bei ihrem verletzten Teamkollegen Mohamed Sankoh gewesen. Vor der Partie bei RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) wärmte sich das Team in speziellen weißen Trikots mit Sankohs Rückennummer 44 und seinem Namen auf. Der 17 Jahre alte Angreifer hatte zum Bundesliga-Start beim 5:1 gegen Greuther Fürth eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparates erlitten. Er steht den Schwaben für Monate nicht zur Verfügung.

