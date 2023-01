VfB-Einzelkritiken gegen RB Leipzig: Torhüter Müller patzt, Kastanaras mit Debüt

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel bei RB Leipzig mit 1:2 (0:1) verloren. Trotz vieler Ausfälle und einer gefühlten B-Elf zeigten die Schwaben bei den Leipzigern eine gute Leistung. Wataru Endo und Co. gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf, ackerten über die volle Spielzeit und drängten bis zum Schluss noch auf den Ausgleich. Chris Führich erzielte den Anschlusstreffer per Elfmeter, Torhüter Florian Müller patzte beim ersten Gegentreffer.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Florian Müller: Der Stuttgarter Keeper machte wieder mal mit einem großen Patzer auf sich aufmerksam. Beim 0:1 flutschte ihm ein Freistoß aus rund 30 Metern durch die Finger. Will Müller ein Keeper auf Bundesliga-Niveau sein, muss er diesen Ball halten. Dieser Fehler ließ die Partie zugunsten der Leipziger kippen. Beim 0:2 chancenlos - Note: 5

Pascal Stenzel: Galt bei vielen Beobachtern als Gewinner der Vorbereitung, war die ersten beiden Spiele aber außen vor. Gegen Leipzig bekam er aufgrund von Verletzungen die Chance, sich erneut zu beweisen. Machte es auf seiner Seite gegen Dani Olmo gut, gewann seine Duelle und ließ nicht viel anbrennen - Note: 3,5

Waldemar Anton: Rutschte von der Position des Rechtsverteidigers zurück in die Innenverteidigung. Spielte Mann gegen Mann mit Leipzigs Stürmer André Silva - es gibt angenehmere Aufgaben. Vor allem bei Flanken und Freistößen passte die Zuordnung im Zentrum nicht, da hätte Anton besser ordnen müssen. Konnte Silva aber weitestgehend abmelden - Note: 3,5

Hiroki Ito: Wurde trotz Problemen an der Wade rechtzeitig fit und stand gegen Leipzig wieder in der Startelf. Musste immer wieder in Laufduelle gegen den schnellen Timo Werner, machte seine Sache aber ordentlich. Leistete sich den ein oder anderen Fehlpass im Spielaufbau, konnte die Leipziger aber immer wieder ablaufen. War wie gewohnt Mr. Zuverlässig - Note: 3,5

Josha Vagnoman: Kam auf der für ihn ungewohnten linken Verteidigerposition zum Einsatz. Trainer Labbadia probierte diese Variante bereits im Trainingslager in Marbella. Schaltete sich immer wieder nach vorne ein, musste gegen Dominik Szoboszlai aber erstmal seine Defensivarbeiten erledigen. Klärte vor dem 0:2 unnötig mit dem Kopf in die Mitte und kam dann zu spät, um den Szoboszlai-Schuss zu blocken. In der Offensive ging zudem nicht viel - Note: 4,5

Wataru Endo: Führte das Team als Kapitän aufs Feld und sollte gegen Schlager und Haidara im Zentrum dagegenhalten. Kippte beim Spielaufbau immer wieder in die Abwehr. Hielt in den Leipziger Drangphasen das Stuttgarter Zentrum zusammen. War in der Schlussphase die antreibende Kraft, um noch zum Ausgleich zu kommen - Note: 3

Atakan Karazor: War einer der wenigen VfB-Profis, der sowohl in Hoffenheim als auch Mainz grundsolide performte. Wirkt unter Labbadia wacher, aktiver und beweglicher, als zuvor. War gegen Leipzig aber nicht so auffällig, wie die Spiele zuvor. Hatte den ein oder anderen Ballverlust im Zentrum, verhinderte in der Schlussphase als letzter Mann aber das 1:3 - Note: 4

Nikolas Nartey: Spielte gegen Mainz und Hoffenheim als Linksverteidiger, gegen Leipzig sollte er Naouirou Ahamada als Achter im Dreier-Mittelfeld ersetzen. Erfüllte diese Rolle auch schon im Testspiel gegen Sparta Prag. War im Zentrum viel unterwegs und hatte in der 46. Minute die große Chance auf den Ausgleich. Machte eine gute Partie - Note: 3,5

Chris Führich: War nach seiner Einwechslung gegen Hoffenheim einer der großen Aktivposten und wurde von Labbadia viel gelobt. Daher war es wenig überraschend, dass der 25-Jährige für Tiago Tomas in der Startelf stand. Hat ohne Zweifel Zug zum Tor, trifft aber zu oft noch die falsche Entscheidung. Hatte etwas Glück beim Elfmeter, der nicht perfekt geschossen war - Note: 3,5

Luca Pfeiffer: Musste Serhou Guirassy ersetzen, der kurzfristig mit Magenproblemen aus der Startelf weichen musste. Eine große Bürde, da Guirassy seit dem Restart bereits zwei Treffer auf dem Konto hat. Machte zu Beginn einen guten Eindruck, hing ansonsten aber komplett in der Luft. War kaum ins Offensivspiel eingebunden und scheiterte zudem in der 57. Minute freistehend per Kopf. Hatte immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel - Note: 4,5

Thomas Kastanaras: Feierte sein Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga. Hatte direkt in der neunten Minute die große Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber an Leipzig-Keeper Blaswich. Ackerte und kämpfte um jeden Ball und spulte Meter um Meter ab. Man merkte dem Youngster aber an, dass er sich auf dem Niveau erst noch beweisen muss - Note: 4

Auswechselspieler

Juan Jose Perea: (ab der 46. Minute für Thomas Kastanaras): Sollte für mehr Tempo auf der rechten Seite sorgen, konnte aber nicht ins Spiel eingreifen. Ackerte und kämpfte - Note: 4

Tanguy Coulibaly (ab der 80. Minute für Chris Führich): Ohne Bewertung

Lilian Egloff (ab der 86. für Nikolas Nartey): Ohne Bewertung

Alou Kuol (ab der 86. für Luca Pfeiffer): Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form