VfB-Einzelkritiken gegen Gladbach: Stenzel wackelt, Pfeiffer hängt in der Luft

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:2) verloren. In einer turbulenten ersten Hälfte lagen die Schwaben schnell mit 0:2 im Rückstand, kamen durch Tiago Tomas aber zum verdienten Anschlusstreffer (35.). In der zweiten Halbzeit konnte die Wimmer-Elf dann nicht mehr an die gute Leistung anknüpfen. Zu fehlerbehaftet und unkonzentriert agierten Führich, Silas und Co., um verdient zum Ausgleich zu kommen. In der Nachspielzeit machten die Gladbacher dann den Deckel drauf. Damit geht die Negativserie der Schwaben weiter: Im Kalenderjahr 2022 gab es noch keinen Auswärtssieg. Bitter, da gegen die Borussia mehr drin war.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Florian Müller: Chancenlos bei den beiden Gegentreffern in der ersten Hälfte. Rettete dem VfB mit zwei starken Paraden aber einen höheren Rückstand. Auch beim dritten Treffer konnte der Schlussmann nicht eingreifen, undankbares Spiel für den Tormann - Note: 3,5

Pascal Stenzel: Rutschte in die erste Elf, weil mit Ito und Zagadou gleich zwei Starter fehlten. Kam wie seine Teamkollegen schleppend in die Partie, ließ sich beim Gladbacher Führungstreffer viel zu leicht überspielen. Auch beim 0:2 ließ sich der Rechtsverteidiger viel zu leicht austanzen, bekam Plea nicht gestellt. Verschätzte sich das ein ums andere Mal bei einer Flanke und war damit ein großer Unsicherheitsfaktor. Ein schwacher Auftritt, wurde nach 68 Minuten durch Josha Vagnoman ersetzt - Note: 5

Waldemar Anton: Erzielte gegen Augsburg den Siegtreffer als Rechtsverteidiger, durfte gegen die Borussia aber wieder als Chef in der Innenverteidigung ran. Konnte wie so oft durch gutes Vorwärtsverteidigen überzeugen, wirkte manchmal mit dem Ball aber etwas wackelig. Ordnete wie gewohnt lautstark die Viererkette - Note: 3

Konstantinos Mavropanos: Fiel gegen Augsburg kurzfristig aus, startete gegen Gladbach aber wieder von Beginn an. Schaffte es beim 0:2 aber nicht, die Lücke zu Thuram zu schließen und ließ damit einen der gefährlichen Gladbacher Schnittstellen-Pässe zu. War in der Anfangsphase wie der Rest der Verteidigung im Tiefschlaf, da muss in Zukunft mehr kommen - Note: 4

Borna Sosa: Bereitete in den letzten vier Spielen fünf Treffer vor und ist aktuell in Bestform. Sollte mit seinen Flanken (neuerdings auch mit dem rechten Fuß) den Büffel-Sturm in Szene setzen. Bereitete den Tomas-Treffer vor, konnte aber nicht so auffallen wie gegen Augsburg - Note: 3,5

Wataru Endo: Schmiss sich in jeden Zweikampf und war gefühlt überall auf dem Platz unterwegs. Musste im Zentrum gegen den Ball Schwerstarbeit leisten, da sein Nebenmann Ahamada kaum in die direkten Duelle kam - Note: 3

Naouirou Ahamada: Hatte mit dem Ball ein paar gute Aktionen, gegen den Ball wirkte der junge Franzose mitunter aber zu wenig konsequent. Vergaß beim 0:1 die Rückraum-Absicherung und ließ Hofmann unbedrängt einschieben - da hat er gepennt. Auch ansonsten wirkte der Mittelfeldmann ab und zu überfordert und war dann kaum zu sehen. Ein paar gute Aktionen können nicht darüber hinweg täuschen, dass von dem Jungprofi wieder mehr kommen muss - Note: 4,5

Chris Führich: War ein ständiger Unruheherd auf der linken Seite. Hatte viel Zug zum Tor und war an den meisten Offensivaktionen direkt beteiligt. In der zweiten Halbzeit konnte der Offensivmann aber nicht mehr an seine gute erste Hälfte anknüpfen. War oft zu eigensinnig und verpasste den richtigen Moment für das Abspiel - Note: 3,5

Tiago Tomas: Kam für Angreifer Silas in die Startelf, weil er dem VfB nach seiner Einwechslung gegen Augsburg "richtig Power gegeben" hat (O-Ton Wimmer). Sorgte für viel Tempo auf seiner rechten Seite und erzielte nach einer sehenswerten Einzelaktion das 1:2. Konnte aber wie Führich nicht an seine gute Vorstellung aus der ersten Hälfte anknüpfen. Der starke Flankenball auf Guirassy (83.) war die beste Aktion des flinken Flügelspielers - Note: 3

Luca Pfeiffer: Fiel trotz dem ordentlichen Auftritt der gesamten Stuttgarter Offensive etwas durch Raster. Hatte nur wenige Ballaktionen und war in so gut wie keinen gefährlichen Angriff involviert. Dem Stoßstürmer versprangen zu viele Bälle, weshalb er auch als Wandspieler nur schwer zu gebrauchen war. Nach so einem Auftritt ist sehr viel Luft nach oben - Note: 5

Serhou Guirassy: Hatte einen größeren Radius als sein bulliger Nebenmann und tauchte auch mal auf dem Flügel auf. Rutschte auffällig oft weg und konnte die Bälle nicht wie gewohnt runterstoppen und weiterleiten. Hatte in der 83. Minute die Riesenchance auf das 2:2, scheiterte aber völlig freistehend aus kurzer Distanz an Torhüter Sippel - das muss der Ausgleich sein - Note: 4

Auswechselspieler

Silas Katompa Mvumpa (ab der 68. Minute für Luca Pfeiffer): Sollte in der schlussphase für Tempo sorgen - das gelang dem Flügelflitzer aber nicht - Note: Ohne Bewertung

Josha Vagnoman (ab der 68. Minute für Pascal Stenzel): Kam nach seiner langen Verletzung zu seinem Comeback, konnte sich aber nicht in Szene setzen. Konzentrierte sich auf seine defensiven Aufgaben, nach vorne ging nicht viel - Note: Ohne Bewertung

Juan Jose Perea (ab der 90.+5 für Chris Führich): Ohne Bewertung

Lilian Egloff (ab der 90.+5 für Naouirou Ahamada): Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form