VfB empfängt Köln: Florian Müller wieder fit - aber bleibt Fabian Bredlow im Tor?

Am Samstag (18.02.) empfängt der VfB Stuttgart den 1. FC Köln in der Mercedes-Benz-Arena. Stammtorhüter Florian Müller steht nach auskurierten Magen-Darm-Problemen wieder zur Verfügung. Aber lässt Trainer Bruno Labbadia seine bisherige Nummer eins überhaupt zurück zwischen die Pfosten?

Müller immer wieder mit Patzern, Bredlow solide im Breisgau

Schließlich ist Müller in Stuttgart keineswegs unumstritten. Im Verlauf der bisherigen Saison patzte der Saarländer immer wieder. Zudem steht er am Wasen seit dem 01. Juli 2021 unter Vertrag, seinen Kasten vor heimischem Publikum konnte er aber noch nie sauber halten - vielleicht ein Hauptgrund dafür, warum der 26-Jährige beim Anhang nur noch wenig Kredit hat.

In Freiburg fehlte er zuletzt kurzfristig. Vor der Busabfahrt in den Breisgau hatte er sich zweimal übergeben müssen. Ersatzmann Fabian Bredlow sprang ein, lieferte eine unaufgeregte Partie ab und konnte gegen SC-Angreifer Roland Sallai einmal sogar glänzen (11.). Bei den Elfmeter-Gegentoren durch Vincenzo Grifo blieb er jedoch ohne Abwehrchance. Ein solider Auftritt. „Fakt ist: Mir macht es Spaß, auf dem Platz zu stehen“, sagte Bredlow anschließend, „und am liebsten würde ich jedes Spiel machen.“ Folgt nun der Wachwechsel im Stuttgart Tor?

Direkt nach der Pleite beim Sportclub wollte sich Trainer Bruno Labbadia mit dieser Frage nicht beschäftigen. „Da habe ich jetzt gerade andere Gedanken“, sagte Labbadia. Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell mit Köln wurde er nun am Donnerstagmittag (16.02.) erneut mit der Torhüter-Frage konfrontiert. Und beantwortete sie klar: „Aufgrund der Trainingswoche haben wir uns dafür entschieden, dass Fabian gegen Köln im Tor stehen wird.“ In Freiburg habe „er ein gutes Spiel gemacht“. Ein Torwartwechsel sei zwar ursprünglich nicht seine Absicht gewesen, „aber Fabian hat es sich diese Woche erarbeitet.“

Sosa auf der Kippe, Nartey einsatzbereit

Darüber hinaus muss Labbadia wohl auf Borna Sosa verzichten. Der Kroate fehlte die letzten Tage aufgrund einer schweren Erkältung, sein Einsatz steht auf der Kippe. „Wir hoffen, dass er heute trainieren kann“, so Labbadia. Nikolas Nartey ist nach Adduktoren-Problemen hingegen wieder einsatzbereit.

So könnte der VfB gegen Köln starten:

Bredlow - Nartey, Ito, Zagadou, Anton - Karazor, Endo, Haraguchi - Führich, Pfeiffer, Dias