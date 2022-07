VfB für mehrere Wochen ohne Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey

Verletzungspech beim VfB Stuttgart: Cheftrainer Pellegrino Matarazzo muss in den kommenden Wochen auf Nikolas Nartey und Tanguy Coulibaly verzichten. Der dänische U21-Nationalspieler und der französische Offensivspieler haben sich in den Trainingseinheiten am Mittwoch (20.07.) verletzt und fallen mehrere Wochen aus.

Keine OP notwendig

"Nikolas Nartey leidet unter einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk und fällt voraussichtlich drei bis vier Wochen aus", heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag (20.07.). Eine Operation sei bei ihm glücklicherweise ebenso wenig notwendig wie bei Tanguy Coulibaly, der wegen einer knöchernen Verletzung am großen Zeh ebenfalls drei bis vier Wochen ausfällt.

Damit wird das Duo in jedem Fall den Auftakt in die neue Saison verpassen. Am 29. Juli gastiert der VfB im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden, neun Tage später starten die Schwaben mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison.