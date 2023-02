VfB gegen Werder Bremen: Warum Haraguchi und Dias in der Startelf stehen könnten

Der VfB Stuttgart trifft am Sonntag (05.02.) auf Werder Bremen. Gegen den Aufsteiger wollen die Schwaben die ersten drei Bundesliga-Zähler des Jahres 2023 einfahren. Beim Duell mit dem Team von Trainer Ole Werner könnten die beiden Winter-Neuzugänge Genki Haraguchi und Gil Dias direkt in der Startelf stehen. Wir erklären, warum.

Mut zum Risiko: VfB-Trainer Labbadia wird belohnt

Im DFB-Pokal haben sie sofort gezündet, die beiden Neuzugänge. Genki Haraguchi wurde zur Halbzeit eingewechselt und strahlte sofort Ruhe und Gelassenheit am Ball aus. Gil Dias kam kurz vor Schluss auf den Rasen und erzielte das wichtige 1:1. „Man geht natürlich ein großes Risiko ein, beide Spieler nach nur einer Trainingseinheit zu bringen. Normalerweise bin ich kein großer Freund davon, aber manchmal ist es so“, so Labbadia auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel.

Mut zum Risiko bewies der VfB-Trainer beim knappen 2:1-Erfolg gegen den SC Paderborn – aber wurde dafür belohnt. Vor allem der Auftritt von Haraguchi wirkte so, als spiele der 31-Jährige schon seit Monaten in Stuttgart. „Bei Genki war ich mir sicher, dass er unserem Spiel gut tun wird. Wir brauchten diese Lösung im Spiel, er strahlt eine extreme Ruhe aus“, so Labbadia. Vor allem die Läufe zwischen die Linien taten dem VfB in Paderborn gut.

Trotz fortgeschrittenem Fußballer-Alter und jahrelanger Bundesliga-Erfahrung ist es ungewöhnlich, dass sich ein Spieler so schnell akklimatisiert und in die Mannschaft findet. „Die Eingewöhnung hat bei Genki nur eine Halbzeit gebraucht. Das war die beste Team-Buliding-Maßnahme, die man haben kann - wenn man so einen Einstand hat“, lobte der VfB-Coach seinen Neuzugang. Da der Japaner zudem voll im Saft steht, kommt Labbadia an einer Frage nicht vorbei: Spielt Haraguchi gegen Bremen von Beginn an?

Gil Dias und Genki Haraguchi helfen dem VfB sofort weiter

„Er ist ein Thema für die Startelf“, lautete die Antwort des Trainers. „Genki ist ein sehr spielintelligenter Spieler, der die Bundesliga kennt.“ Vor allem mit Landsmann Wataru Endo ergänze sich der 31-Jährige bislang sehr gut. Klingt also danach, als dürften die 47.500 Zuschauer den Neuzugang von Union Berlin in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena von Beginn an spielen sehen.

Auch der zweite Neuzugang, Gil Dias, hat beste Chancen auf seinen ersten Startelf-Einsatz gegen Werder Bremen. „Beide Spieler bringen uns etwas, was wir bisher nicht hatten. Es ist gut, dass wir beide dazubekommen haben.“ Dias steche vor allem durch „einen starken linken Fuß, ein gutes Dribbling und einen starken Abschluss“ heraus.

Müssen Kastanaras und Perea in Zukunft auf die Bank?

Der einzige Haken bei dem 26-jährigen Portugiesen: „Ihm fehlt der Spielrhythmus. Da müssen wir schauen, wo er den herbekommt.“ Bruno Labbadia schob aber direkt hinterher: „Er macht einen ordentlichen Eindruck im Training und bringt seine Stärken ein – das ist gut.“ Wie es scheint, stehen also auch bei dem Paderborn-Torschützen die Zeichen auf Startelf.

In die Röhre schauen dürften demnach wohl Thomas Kastanaras und Juan José Perea. Beide standen gegen Leipzig und Paderborn auf dem Rasen, könnten aber vorerst wieder auf der Bank sitzen. Kastanaras, Perea und Dias seien „komplett unterschiedliche Spieler." Die Frage sei laut Labbadia: "Was brauchen wir im Spiel gegen Werder?“ Und allem Anschein nach braucht es gegen die Bremer, die oft mit Fünfer-Kette agieren und das Spielfeld eng machen, einen Spieler, der Räume aufreißt – und der heißt Gil Dias.