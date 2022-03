VfB hofft auf Befreiungsschlag im Krisen-Duell mit Gladbach

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach neun sieglosen Spielen in Serie will der VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga endlich die Wende herbeiführen. Die zuletzt angeschlagenen Chris Führich und Borna Sosa stehen für das wichtige Heimspiel gegen die ebenfalls kriselnde Borussia aus Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. Der Einsatz des am Oberschenkel lädierten Orel Mangala dürfte sich kurzfristig entscheiden. Der Wille zum Siegen solle die Angst vor dem Verlieren überwiegen, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Saisonendspurt, der für den VfB extrem nervenaufreibend werden dürfte.

