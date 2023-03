VfB in Sondertrikot: Labbadia würde Coming-out unterstützen

Stuttgart (dpa) - Bruno Labbadia würde das Coming-Out eines Fußballprofis unterstützen. «Ich bin sehr offen. Ich hätte null Probleme damit», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Schwaben tragen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg erneut ein Sondertrikot in Regenbogenfarben und wollen damit ein Zeichen für Vielfalt setzen. «Es ist eine schöne Aktion, es passt in die Zeit», sagte Labbadia. In der Fußball-Bundesliga hat sich noch kein aktiver Fußballprofi geoutet.