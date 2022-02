VfB meldet „ausverkauft“: 6000 Fans beim Heimspiel gegen Frankfurt

An das Wort „ausverkauft“ in Verbindung mit 6000 Karten in einer für 60.000 Zuschauer ausgelegten Arena muss man sich erst noch gewöhnen. Die aktuell gültige Corona-Verordnung in Baden-Württemberg erlaubt dem VfB Stuttgart eben nur jenes kleine Kontingent in der Mercedes-Benz-Arena. Und innerhalb von einem Tag waren dann auch alle Tickets für das kommende Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (05.02./15.30 Uhr) vergriffen. Gestartet wurde der Verkauf für Dauerkarteninhaber am Dienstagvormittag um 10 Uhr, das Vorkaufsrecht war auf zwei Tickets pro Person beschränkt. Am Mittwochvormittag meldete der Klub schließlich: „Ausverkauft!“

In der Bundesliga wächst derweil der Widerstand gegen die von der Politik verordneten Corona-Regeln. Nach RB Leipzig wollen auch Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld die mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung einhergehenden Beschränkungen der Zulassung von Zuschauern auf dem Wege eines gerichtlichen Eilverfahrens überprüfen lassen.

„Der nun folgende Schritt ist bedauerlich und für uns die ultima ratio. Letztlich ist es aber unsere Aufgabe, Borussia Dortmunds berechtigte Interessen zu wahren“, kommentierte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart hatten sich die Entscheidung über eine Klage zuletzt noch offen gelassen.