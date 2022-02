VfB ohne Borna Sosa bei der TSG Hoffenheim - Sasa Kalajdzic auf der Bank

Sinsheim (dpa) - Ohne Borna Sosa und mit Sasa Kalajdzic nur auf der Bank geht der VfB Stuttgart in das Bundesliga-Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Kroate fehlte am Freitagabend in Sinsheim wegen einer Knieprellung. Für ihn spielt beim Abstiegskandidaten Hiroki Ito. Der österreichische Fußball-Nationalspieler Kalajdzic fehlte zuletzt wegen Wadenproblemen. Für den an der Schulter operierten Silas Katompa Mvumpa stürmt Omar Marmoush.

«Sasa weiß, dass er unser Stürmer ist, der uns zum Klassenerhalt schießen wird», hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Auftakt des 24. Spieltags gesagt. «Aktuell hat er ein bisschen Probleme mit der Pumpe.»

Die Hoffenheimer ersetzen beim Duell der beiden Landesrivalen den verletzten Abwehrspieler Kevin Vogt wie erwartet durch Florian Grillitsch, der nach abgesessener Gelb-Sperre ebenso ins Team zurückkehrt wie Dennis Geiger.

