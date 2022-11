VfB-Podcast zum Gladbach-Duell: Gewinnen die Schwaben auch gegen die Borussia?

Durch den emotionalen 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg hat der VfB Stuttgart zwei der letzten drei Bundesliga-Partien gewonnen. Am Freitagabend (04.11.) treffen die Schwaben auf Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen haben ihre letzten drei Spiele allesamt verloren. Kann der VfB drei Punkte aus Gladbach entführen? Worauf kommt es gegen die Borussia an? Darüber spricht unser Reporter Simeon Kramer mit dem Sportjournalisten Karsten Kellermann in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen. Kellermann ist seit 1999 für die Rheinische Post als Borussia-Reporter aktiv und begleitet die grün-weißen Fohlen damit seit über 20 Jahren.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Augsburg: Wo steht der VfB denn jetzt? Und war der Sieg ein Wendepunkt? (ab 02:40)

Matarazzo-Aus, Mislintat-Zukunft ungeklärt, offene Trainerfrage: Wie Kellermann den VfB einschätzt (ab 13:10)

Ausblick Gladbach: Wie die Borussia zu knacken ist - und worauf es für den VfB ankommt (ab 22:40)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player. Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: vfb@zvw.de

