VfB-Profi Karazor nach positivem Corona-Test in Isolation

Stuttgart (dpa) - Beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gibt es vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC einen weiteren Corona-Fall. Mittelfeldspieler Atakan Karazor sei in der vergangenen Woche positiv getestet worden und in häuslicher Isolation, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

In der vergangenen Woche war ein positiver Test bei Kapitän Wataru Endo bekannt geworden. Karazor hatte am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Mainz aufgrund einer Gelb-Sperre gefehlt. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) tritt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo beim Abstiegskonkurrenten in Berlin an.