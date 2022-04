VfB-Stürmer Silas zurück in Stuttgart: Angreifer absolviert erstes Lauftraining

VfB-Angreifer Silas macht weiter Fortschritte auf seinem Weg zurück auf den Fußballplatz. Am Dienstagmittag (12.04.) absolvierte der Stürmer eine individuelle Laufeinheit auf dem Trainingsgelände an der Mercedesstraße. Das teilte der VfB Stuttgart via Twitter mit.

Im Heimspiel gegen den VfL Bochum Mitte März hatte sich Silas eine Schulterluxation zugezogen. Bereits Anfang April hatte der Angreifer vielen Fans Hoffnung auf ein baldiges Comeback gemacht: „Bientôt de retour“ - „Bald wieder da“. Mit diesen Worten postete der 23-Jährige eine Video auf Instagram mit Eindrücken aus dem Kraftraum.

Der Außenbahnspieler absolvierte Teile seiner Reha in Mönchengladbach, kehrte vor ein paar Tagen aber nach Stuttgart zurück. In der Reha-Welt des VfB will Silas weiter an seiner Rückkehr arbeiten. Pünktlich zum Start der Vorbereitungen auf die neue Saison soll der Stürmer dann wieder voll angreifen können.