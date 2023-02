VfB-Stürmer vor dem Amtsgericht: Silas nach Jugendstrafrecht verurteilt

VfB-Stürmer Silas hat sich am Mittwoch (01.02.) vor dem Stuttgarter Amtsgericht verantworten müssen. Dort wurde der 24 Jahre alte Angreifer nach Jugendstrafrecht verurteilt: Er muss laut einem Artikel der Stuttgarter Zeitung 50.000 Euro an soziale Einrichtungen zahlen sowie an zwei Terminen ein Training mit Kindern und Jugendlichen abhalten.

Warum stand Silas vor Gericht?

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte einen Strafbefehl über 60 Tagessätze a 800 Euro erlassen. Die Vorwürfe lauteten unter anderem Urkundenfälschung und Erschleichung eines Aufenthaltstitels. In fünf Fällen soll er einen falschen Namen angegeben haben. Bei der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis, beim Einwohnermeldeamt und bei der Eröffnung eines Kontos.

Dagegen hatten Silas und sein Anwalt Einspruch eingelegt. Hintergrund: 2021 hatte er offengelegt, dass er unter falschem Namen und unter Angabe eines falschen Geburtsdatums nach Deutschland gekommen war.

Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht wurde dem Angeklagten empfohlen, den Einspruch zurückzuziehen und den Betrag zu zahlen – was letztlich auch geschehen ist. Verhandelt wurde anschließend lediglich über das genaue Strafmaß und mögliche weitere Auflagen.

Wie Silas zum Opfer eines Spielervermittlers geworden war

Für den Stürmer hat das Kapitel rund um seine falsche Identität damit auch juristisch ein Ende gefunden. Im Juni 2021 hatte der VfB bekanntgegeben, dass Silas bis dahin unter falscher Identität gespielt habe.

Der Kongolese habe dem Verein offenbart, dass er „Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers“ geworden und Wamangituka nicht sein richtiger Name sei. Daraufhin musste der Offensivspieler eine Geldstrafe zahlen und war für drei Monate gesperrt worden.

Der Stürmer war 2019 für rund acht Millionen Euro Ablöse vom Paris FC nach Stuttgart gewechselt. Nach Angaben des VfB lebte er während seiner Zeit in Paris in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Berater und habe weder auf sein Konto noch auf seine Papiere Zugriff gehabt.