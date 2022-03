VfB Stuttgart bestreitet Testspiel gegen den SV Sandhausen

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg nutzen die Länderspielpause und bestreiten Testspiele gegen baden-württembergische Clubs aus der 2. Bundesliga. Die Partie des VfB gegen den SV Sandhausen findet an diesem Donnerstag unter Ausschluss von Zuschauern auf dem Club-Gelände der Stuttgarter statt, wie der Verein am Montag bestätigte. Die Breisgauer testen daheim gegen den 1. FC Heidenheim. Auch dieses Duell wird am Donnerstag ohne Publikum ausgetragen.

